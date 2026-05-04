Survivor: Οι αλλαγές σε ημέρες και ώρα προβολής και οι νέοι κανόνες για την αποχώρηση της εβδομάδας

Στην τελική ευθεία του μπαίνει το Survivor με τον ΣΚΑΪ να προχωρά από αυτή την εβδομάδα σε μικρές αλλαγές όσον αφορά την ώρα και την ημέρα προβολής του ριάλιτι επιβίωσης και την παραγωγή να αλλάζει ριζικά τους κανόνες που αφορούν την αποχώρηση της εβδομάδας με τις αθλητικές επιδόσεις των παικτών να είναι το μόνο που θα εξασφαλίζει την παραμονή τους ή όχι στο παιχνίδι.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες (3/5) ο Γιώργος Λιανός στους παίκτες, η ψηφοφορία κοινού, η οποία μέχρι στιγμής φέτος έσωζε κάποιους υποψήφιους παίκτες καταργείται, όπως επίσης καταργείται και το να βγάζει δύο υποψήφιους προς αποχώρηση παίκτες μία ομάδα όταν είχε υποστεί δεύτερη σερί ήττα.

Από εδώ και στο εξής, από τους τρεις αγώνες ασυλίας θα προκύπτουν τρεις υποψήφιοι παίκτες, με άλλα λόγια, από κάθε αγώνα η ηττημένη ομάδα θα ψηφίζει έναν παίκτη.

Στον χθεσινό αγώνα για την πρώτη ασυλία μεταξύ Αθηναίων και Επαρχιωτών οι Κόκκινοι ηττήθηκαν με αποτέλεσμα να αλληλοψηφιστούν στο Συμβούλιο του Νησιού και τη Μαντίσα Τσότα να βγαίνει πρώτη υποψήφια για αυτή την εβδομάδα.

Από κει και πέρα οι τρεις υποψήφιοι παίκτες θα περνάνε από έναν έναν αγώνα ατομικής αασυλίας, όπως γινόταν σε παλαιότερα Survivor, από τον οποίο αγώνα ο νικητής θα εξασφαλίζει αυτόματα την παραμονή του στο παιχνίδι.

Οι δύο ηττημένοι θα περνάνε σε μονομαχία και θα ρίχνονται σε κανονικό στίβο μάχης, όπως επίσης είχαμε δει στο Survivor που προβαλλόταν ακριβώς πριν δύο χρόνια τέτοια εποχή και όπως έγινε την προηγούμενη Τετάρτη (29/4) μεταξύ της Δήμητρας Λιάγγα και του Νίκου Κάππου.

Μαντίσα για Σηφάκη: «Προφανώς και υπάρχει γραμμή που τη δίνει ο Μιχάλης»

Στο άκουσμα της υποψηφιότητάς της η Μαντίσα έδειξε να μην εκπλήσσεται ιδιαίτερα, αφού δεν είναι η πρώτη φορά, ενώ τόνισε πως εκείνη συνεχίζει στο παιχνίδι με την ίδια τακτική όπως μέχρι τώρα και ας ενοχλεί κάποιους η στάση της.

«Και το περίμενα και δεν το περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Προφανώς και υπάρχει στρατηγική, ψάχνουμε το τόσο για να βρούμε μια πρόφαση να ψηφίσουμε τη Μαντίσα και σήμερα υπήρχε.

Έχουν να κάνουν με μια δυνατή παίκτρια, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Η ομάδα εννοείται ότι θέλει να με διώξει. Ο καθένας μπορεί να βρει να πει ό,τι θέλει. Ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει.

Προφανώς υπάρχει μια γραμμή που τη δίνει και ο Μιχάλης. Λέει σε αυτούς που πρέπει να πει πώς πρέπει να κινηθούν, ποιος είναι ο μεγαλύτερός του φόβος.

Προφανώς κανείς δεν θέλει να ψηφιστεί και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να επηρεάσει τους άλλους, προφανώς θα το κάνει και θα ακούσουν. Στην πορεία υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι αδύναμοι, άρα θα κάνουν αυτό που τους συμφέρει και θα βρουν να πουν η Μαντίσα μας εκνεύρισε με αυτό ή με εκείνο.

Εγώ σαν Μαντίσα δεν κάθομαι να κάνω κλίκες ούτε γλείφω τα αυτιά κανενός, είμαι αυτή που είμαι είτε on είτε off camera και αυτό σε κάποιους δεν αρέσει», είπε, μεταξύ άλλων η Μαντίσα στον Γιώργο Λιανό.

Survivor: Η αλλαγή στην ώρα και τις ημέρες προβολής των επεισοδίων

Από αυτή την εβδομάδα μαζί με τους κανόνες στην αποχώρηση της εβδομάφδας, ο ΣΚΑΪ προχωρά σε μικρές αλλαγές όσον αφορά τις ημέρες προβολής του ριάλιτι επιβίωσης, αλλά και της ώρας τις Δευτέρες.

Πλέον το Survivor θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21.00, κάθε Δευτέρα - λίγο αργότερα από το συνηθισμένο - στις 22.30 και κάθε Τρίτη στις 21.00.

Όσον αφορά δε το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας όπου θα βλέπουμε και την αποχώρηση, αυτό φεύγει πλέον από τις Τετάρτες και θα παίζεται κάθε Πέμπτη στις 21.00.