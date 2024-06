Survivor: Οι παίκτες που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στους 7 κύκλους του ριάλιτι

Κατερίνα Δαλάκα, Φάνης Μπολέτσης και Ντάνιελ Νούρκα πήραν χθες (25/6) το εισιτήριο για τον σημερινό Μεγάλο Τελικό του Survivor, ο οποίος θα προβληθεί στις 21.00 από τον ΣΚΑΪ και έτσι θα αγωνιστούν σε λίγη ώρα για να κερδίσουν το πολυπόθητο έπαθλο.

Λίγο πριν λοιπόν τους δούμε για τελευταία φορά στον στίβο μάχης του Survivor, ας θυμηθούμε - αυτή τη φορά όχι τις παίκτριες, αλλά - τους παίκτες που έχουν κλέψει την παράσταση στους επτά κύκλους του ριάλιτι επιβίωσης και έκαναν το κοινό να μιλάει συνέχεια για εκείνους είτε για τις επιδόσεις τους στους στίβους μάχης είτε για τα… «καμώματά» τους είτε και για τα δύο.

Φάνης Μπολέτσης

Σίγουρα ο Φάνης Μπολέτσης έχει μονοπωλήσει φέτος το ενδιαφέρον των φαν του Survivor αφού σε κάθε επεισόδιο το Twitter βούλιαζε από tweets που είτε τον αποθέωναν είτε τον κατακεραύνωναν.

Ήδη από το τρέιλερ είχε ξεχωρίσει και είχε δείξει ότι έχει έρθει με στόχο να φτάσει πραγματικά στον τελικό και δεν είναι λίγοι που σήμερα θέλουν να τον δουν να κερδίζει το Survivor.

Ό,τι έκανε τους προηγούμενους μήνες σχολιαζόταν τόσο από συμπαίκτες όσο και το κοινό και ο παίκης των Μαχητών έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στο παιχνίδι, ενώ δεν θα μας κάνει εντύπωση εάν τον δούμε στο μέλλον και πάλι στις παραλίες του Αγίου Δομίνικου.

Γιώργος Αγγελόπουλος

Αναμφίβολα πρόκειται για τον πιο αγαπημένο survivor από όλους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ή αλλιώς «Ντάνος» μπήκε στο Survivor 2017 και κέρδισε από την πρώτη στιγμή την αγάπη του κόσμου.

Όταν στην πορεία του παιχνιδιού μετακόμισε στην ομάδα των Διάσημων μπορεί το κλίμα να μην ήταν... οικογενειακό, όμως, τον έκανε ακόμα πιο αγαπητό στο κοινό που πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι τον ήθελε νικητή, όπως και έγινε.

Πέρσι ήταν αναμφίβολα ο μόνος παίκτης που τον ήθελαν όλοι μέσα στο Survivor All Star, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι είναι ευγνώμων για όσα του έχει προσφέρει το παιχνίδι, αφού του άνοιξε την πόρτα για να ασχοληθεί και με την υποκριτική, αλλά αυτός ο κύκλος έχει κλείσει για εκείνον.

Κωνσταντίνος Βασάλος

Στον ίδιο κύκλο του Survivor συμμετείχε και ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει εξ αρχής το κοινό με το καλογυμνασμένο σώμα του. Έφτασε μέχρι τον ημιτελικό, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ η σχέση του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη απασχόλησε αρκετά, ενώ ακόμα περισσότερο συζητήθηκε ο χωρισμός τους, ο οποίος άργησε να επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο Βασάλος επέστρεψε στον Άγιο Δομίνικο έξι χρόνια αργότερα στον... τόπο του εγκλήματος, συμμετέχοντας στο Survivor All Star όπου έδειξε στο κοινό και την «τρολ» πλευρά του.

Όσο και αν οι συμπαίκτες του σφάζονταν μεταξύ τους ή κάποιοι έστρεφαν τα «βέλη» τους σε εκείνον, ο Βασάλος σφύριζε αδιάφορα και το έριχνε στην πλάκα και αν μη τι άλλο αυτό άρεσε πολύ.

Στάθης Σχίζας

Ο Στάθης Σχίζας μπήκε στο Survivor 2022 τον Μάρτιο και από την αρχή ξεχώρισε, ενώ στην πορεία εξελίχθηκε στο αντίπαλο δέος του Άρη Σοϊλέδη.

Οι δυο τους διεκδίκησαν στον Τελικό το έπαθλο, διχάζοντας τους φαν του Survivor για το ποιος το άξιζε. Τελικά το κέρδισε ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος την επόμενη χρονιά συμμετείχε και στο survivor All Star από το οποίο αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.

Το διάστημα που είχε μεσολαβήσει η σχέση του με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απασχόλησε πολύ, ενώ ακόμα πιο πολύ απασχόλησε ο χωρισμός τους. Ακόμα και σήμερα σε συνεντεύξεις του όλο και κάποια σχετική ερώτηση θα του γίνει με τον ίδιο να έχει δηλώσει πως την επόμενη σχέση του μάλλον δεν θα τη μάθουμε.

Φέτος συμμετείχε και στο Just The Two Of Us όπου έδειξε πως έχει το κοινό του.

Σάκης Κατσούλης

Πολλοί φαν του Survivor ήθελαν να δουν τον μεγάλο νικητή του 2021 να αγωνίζεται με τον Γιώργο Αγγελόπουλο στην All Star εκδοχή του ριάλιτι επιβίωσης, κάτι που και ο ίδιος είχε παραδεχτεί πως ήθελε, όμως, κάτι τέτοιο δε συνέβη στην πράξη.

Όπως και να έχει ο νικητής του Survivor 2021 και του Survivor All Star έχει βάλει τη σφραγίδα του στο παιχνίδι, έχει γράψει τη δική του ιστορία στους στίβους μάχης.

Την ίδια στιγμή η σχέση του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη με την οποία ήταν χωρισμένοι όταν μπήκαν το 2021 στο παιχνίδι και επανασυνδέθηκαν όσο συμμετείχαν σε αυτό, έχουν κάνει τον Σάκη Κατσούλη έναν από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες όλων των κύκλων.

Αλέξης Παππάς

Η κόντρα του με τον Τζέιμς Καφετζή στο Survivor 2021 έχει μείνει ιστορική στα χρονικά του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ενώ οι δυο τους έμελλε να ξαναβρεθούν φέτος στον Άγιο Δομίνικο αν και φέτος ώρες ώρες έδιναν την εντύπωση πως μάλλον και οι ίδιοι διασκέδαζαν με το όλο σκηνικό.

Το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Παππάς ήταν από τους παίκτες που στο Survivor 2021 που απασχόλησαν πάρα πολύ κοινό και συμπαίκτες του αφού έδειχνε ώρες ώρες σαν να είναι πίσω από όλα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 2022 κάποιοι παίκτες είχαν κατηγορήσει τον Σπύρο Μαρτίκα ότι προσπαθούσε να γίνει ο «Αλέξης Παππάς» της χρονιάς του.

Τζέιμς Καφετζής

Η σχέση του με την εταιρεία παραγωγής του Survivor έχει περάσει από σαράντα κύματα, αφού μπορεί ο «πρίγκιπας» Τζέιμς Καφετζής να είχε ξεχωρίσει το 2021 όταν συμμετείχε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, όμως, οι δύο πλευρές μετά την αποχώρησή του παραλίγο να δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια.

Δεν συμμετείχε στο All Star πέρσι αν και ήταν από τους παίκτες που το κοινό τον ήθελε μέσα, αλλά φέτος έκανε το comeback και κατάφεραν μαζί με τη Σταυρούλα Χρυσαειδή να δώσουν άλλη νότα στο ριάλιτι επιβίωσης με την είσοδό τους και να ανανεώσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Η πρόωρη αποχώρησή του λόγω του τραυματισμού του πατέρα του στη μέση του ωκεανού στενοχώρησε πολλούς τηλεθεατές που το είχαν δεδομένο ότι θα τον βλέπαμε στον τελικό.

Άρης Σοϊλέδης

Δεν μπήκε από την αρχή στο Survivor 2022, αλλά έμεινε μέχρι το τέλος, κάνοντας αισθητή την παρουσία του και αποτελώντας το μεγάλο φαβορί για το έπαθλο στη χρονιά του. Ο Άρης Σοϊλέδης είχε φανατικούς θαυμαστές, αλλά και… εχθρούς τόσο στον Άγιο Δομίνικο όσο και στο κοινό.

Οι επιδόσεις του στους στίβους μάχης τον κατέταξαν στους καλύτερους παίκτες όλων των κύκλων του Survivor και πολλοί φαν απογοητεύτηκαν όταν είδαν ότι δεν πρόκειται να μπει στο Survivor All Star.

Βέβαια, ο πρώην ποδοσφαιριστής απασχόλησε και για την προσωπική του ζωή, αφού την περίοδο που συμμετείχε στο Survivor είχε δηλώσει πως ετοίμαζε τον γάμο του με την επί σειρά ετών σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, με την οποία χώρισαν τελικά πριν λίγους μήνες.

Τριαντάφυλλος

Ο γνωστός τραγουδιστής συμμετείχε στο Survivor 2021 χάρη στο οποίο, όπως έχει δηλώσει, έκανε restart στην καριέρα του και τον γνώρισαν και οι πολύ νέοι που δεν ζούσαν στα late 90s όταν είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και έσκιζαν τα τραγούδια του.

Μπορεί να μην ήταν δυνατός αγωνιστικός, αλλά ο Τριαντάφυλλος ήταν ο αγαπημένος του κοινού σε εκείνον τον κύκλο του Survivor, κάτι που αποδείχτηκε από τις πάρα πολλές φορές που έβγαινε υποψήφιος, αλλά το κοινό τον κρατούσε μέσα.

Ατάκες που είπε μέσα στο παιχνίδι έγιναν viral, ενώ μέχρι και σήμερα του αρέσει να σχολιάζει και να στηρίζει κάποιους παίκτες ή να δίνει spoilers για το τι συμβαίνει στα παρασκήνια του ριάλιτι επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο και δεν είναι λίγες οι φορές που η πράξη τον επιβεβαιώνει.

Σπύρος Μαρτίκας

Μπορεί ο στίβος μάχης να μην ήταν το δυνατό σημείο του, όμως, στα Συμβούλια του Νησιού, ο «Ελ Προφεσόρ» του Survivor 2022 έκλεβε την παράσταση και πάντα κάτι είχες να σχολιάσεις την επόμενη ημέρα.

Έκοβε και έραβε στα μέτρα του, ενώ κάποιοι τον είχαν κατηγορήσει ότι κάποιοι συμπαίκτες του ήταν μαριονέτες, κάτι που χρησιμοποίησε όταν γύρισε το τρέιλερ για τη συμμετοχή του στο Survivor All Star.

Όπως και να έχει ο Σπύρος Μαρτίκας το 2022 μόνο απαρατήρητος δεν πέρασε, ενώ κατέρριψε και το ρεκόρ υποψηφιοτήτων του Τριαντάφυλλου.

Με την πάροδο του καιρού είχε βελτιωθεί και στους στίβους μάχης, οπότε αν μη τι άλλο οι τηλεθεατές δεν ήξεραν κάθε φορά τι να περιμένουν από εκείνον.

Νίκος Μπάρτζης

Όχι ότι στο Survivor 2021 η παρουσία του είχε περάσει απαρατήρητη, ίσα ίσα είχε δώσει το στίγμα του με το παραπάνω, αλλά ειδικά πέρσι ο Νίκος Μπαρτζης είχε κλέψει την παράσταση.

Από το περιστατικό στο Συμβούλιο του Νησιού που οδήγησε στην αποβολή των Κατερίνας Δαλάκα - Ασημίνας Χατζηανδρέου μέχρι τα ανοιχτά μέτωπα με άλλους συμπαίκτες του δεν ήταν λίγες οι φορές που θα νόμιζε κανείς ότι όλα γυρίζουν γύρω από τον Νικο Μπάρτζη.

Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και ουκ ολίγα τρέιλερ βασισμένα πάνω του, αλλά μετά την ολοκλήρωση του All Star εκείνος έδειξε πως ό,τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο, μένει στον Άγιο Δομίνικο και… καλή καρδιά.

Στέλιος Χανταμπάκης

Μετά τον Γιώργο Αγγελόπουλο ο Στέλιος Χανταμπάκης ήταν ο πιο πολυσυζητημένος παίκτης του Survivor 2017 με τη διαφορά, όμως, ότι στη δική του περίπτωση είχε γίνει δέκτης μόνο αρνητικών σχολίων με αφορμή όλα όσα συνέβαιναν στην καλύβα των Διασήμων.

Το παρασκήνιο υπήρξε άφθονο εκείνη τη χρονιά, εκτοξεύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και με τον παίκτη των Διάσημων να μονοπωλεί το ενδιαφέρον το κοινού και των ψυχαγωγικών εκπομπών που την επομένη φρόντιζαν να σχολιάσουν ό,τι είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο.

Πέρσι στο Survivor All Star ο Στέλιος Χανταμπάκης ήταν σα να επανασυστήθηκε στους τηλεθεατές που τον είχαν γνωρίσει μέσα από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ το 2017 και κατάφερε να τους κερδίσει αν και δεν έλειψαν συμπαίκτες του που έστρεψαν τα «βέλη» τους σε εκείνον.