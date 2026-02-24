Πολεμικό το κλίμα στην παραλία των Επαρχιωτών του Survivor με την ομάδα να έχει διασπαστεί σε υποομάδες και να μην προλαβαίνουμε τα «καρφιά».

Στο χθεσινό (23/2) επεισόδιο είδαμε τον Γιώργο Πολύχρο να ξεσπάει κατά της Ιωάννας Δεσύλλα και της Αναστασίας Στεργίου, οι οποίες, όπως είπε, είναι κακομαθημένες και του έδωσαν εντολές παρά τη βοήθεια που είχε προσφέρει.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Με αλλαγές σε ημέρες και ώρα προβολής αυτή την εβδομάδα - Πότε θα παιχτούν τα επόμενα επεισόδια

«Σηκώθηκα σήμερα το πρωί, κουβάλησα ξύλα, άναψα τη φωτιά, πρόσεχα τη φωτιά. Σε καμιά ώρα, περίπου, σηκώνονται τα κορίτσια, λένε "να φτιάξουμε πιτάκια" και με διατάζουν "Γιώργο, σπάσε καρύδες".

Και λέω "σπάστε εσείς, ρε κορίτσια". "Ωραία", λέει, "δεν θα φας πιτάκι". Άρχισαν να φωνάζουν πάλι, κλασικά, η Αναστασία και η Ιωάννα», είπε ο Γιώργος Πολύχρος.

Από πλευράς της η Ιωάννα Δεσύλλα δήλωσε στην προσωπική της συνέντευξη:

«Του λέει η Φανή "Γιώργο, άνοιξε μια καρύδα να κάνουμε τα πιτάκια και λέει "εγώ έβαλα φωτιά, άνοιξε εσύ την καρύδα και του λέω "ρε συ Γιώργο, αν είναι να βάζω εγώ τη φωτιά και να ανοίξεις εσύ καρύδα για να φτιάξεις τα πιτάκια.

Και του είπα "Δεν στο είπα εγώ, στο είπε η Φανή. Μάθε να ξεχωρίζεις τις φωνές. Πρέπει να κάνω εγώ κάθε μέρα τα πιτάκια; Έλα, κάνε εσύ τα πιτάκια».

«Είναι κακομαθημένες, είναι μίζερες, τα 'χουμε ξαναπεί. Δεν ασχολούμαι καν, πραγματικά τις γράφω και δεν με αφορά καθόλου», κατέληξε ο Γιώργος Πολύχρος.