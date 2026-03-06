Survivor: Πότε θα παιχτούν τα επόμενα επεισόδια - Η νέα αλλαγή στις ημέρες προβολής

Το Survivor επιστρέφει μία ημέρα νωρίτερα για τη νέα του εβδομάδα και έτσι το επεισόδιο με τον αγώνα της πρώτης ασυλίας θα προβληθεί αύριο Σάββατο (7/3) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ αντί για Κυριακή, όπως γινόταν μέχρι στιγμής φέτος και κατά κύριο λόγο και στους προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι επιβίωσης.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Με δάκρυα στα μάτια και «γαλλικά» αποχώρησε η Φανή Παντελάκη - «Αυτούς που έπρεπε τους αποχαιρέτησα»

Το επόμενο επεισόδιο με τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία θα παιχτεί την Κυριακή (8/3) πάλι στις 21.00 και το επεισόδιο με τον αγώνα για την τρίτη ασυλία τη Δευτέρα (9/3) στις 22.10, μιας και στις 21.00 προβάλλεται η σειρά - ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17Ν».

Τέλος, το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας του Survivor στο οποίο θα δούμε τόσο αγώνα επάθλου όσο και την καθιερωμένη αποχώρηση παίκτριας ή παίκτη, θα παιχτεί την ερχόμενη Τρίτη (10/3) στις 21.00.

Να αναφέρουμε ότι ο σταθμός είχε προγραμματίσει τις παραπάνω αλλαγές ήδη από αυτή την εβδομάδα, αλλά η έκτακτη επικαιρότητα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, άλλαξαν τον προγραμματισμό του ΣΚΑΪ και έτσι το Survivor παίχτηκε από Κυριακή (1/3) έως Τετάρτη (4/3) όπου είδαμε και την αποχώρηση της Φανής Παντελάκη.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Οι παίκτες πριν και μετά - Πώς είναι Αθηναίοι και Επαρχιώτες ύστερα από 1,5 μήνα στον Άγιο Δομίνικο

Η πρώην παίκτρια των Επαρχιωτών μονομάχησε μεν με την επίσης Δήμητρα Λιάγγα, αλλά τα παράτησε στη μέση με την ίδια να λέει πως δεν θέλει να είναι σε μια ομάδα που δεν την θέλουν και ότι ο σκοπός που βρίσκεται η Δήμητρα στο Survivor είναι πιο σημαντικός από τον δικό της, οπότε δεν θα ήθελε να της τον στερήσει.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το τρέιλερ για το νέο επεισόδιο που θα παιχτεί αύριο Σάββατο (7/3) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ όπου μεταξύ άλλων βλέπουμε μια νέα παίκτρια να καταφτάνει στην παραλία των Αθηναίων, ενώ... φυσικά οι εντάσεις δεν θα λείψουν.