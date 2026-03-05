Survivor: Με δάκρυα στα μάτια και «γαλλικά» αποχώρησε η Φανή Παντελάκη - «Αυτούς που έπρεπε τους αποχαιρέτησα»

Ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη (4/3) και αυτή η εβδομάδα στο Survivor με την αποχώρηση της Φανής Παντελάκη, η οποία, όμως, είχε μια μικρή ανατροπή προς το τέλος για την οποία μας είχε προϊδεάσει ο ΣΚΑΪ αν και δεν ξέραμε τι ακριβώς θα παιχτεί μιας και είχαν ακουστεί διάφορα πιθανά σενάρια.

Εκτός από τη Φανή, υποψήφιοι ήταν η Δήμητρα Λιάγγα και ο Μιχάλης Σηφάκης, ο οποίος σώθηκε από την ψηφοφορία του κοινού, κάτι που άλλωστε ήταν αναμενόμενο.

Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα των «6» από τους Επαρχιώτες (Μπλε), αυτός ήταν και ο λόγος που τον ψήφισαν, δηλαδή ότι χάρη στη δημοφιλία του θα σωθεί και έτσι θα φύγει σίγουρα κάποια από τα κορίτσια.

Η πράξη τους επιβεβαίωσε με τη Φανή και τη Δήμητρα να περνάνε σε μονομαχία για να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο Survivor.

Ωστόσο, στα ξαφνικά η Φανή τα παράτησε, επιλέγοντας έτσι ουσιαστικά η ίδια να αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης.

Ο Γιώργος Λιανός δεν της έκρυψε την απορία του που τα παράτησε, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Έχω ένα τεράστιο ερωτηματικό στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή γιατί αυτό που είδα εγώ, παρακολουθώντας τη μονομαχία, είναι τη Φανή να το αφήνει. Τι ακριβώς έγινε απόψε;»

Με δάκρυα στα μάτια, η Φανή Παντελάκη εξήγησε ότι:

«Δεν θα το άφηνα. Κοίταξα τη Δήμητρα και της είπα "you". Έχει πολύ πιο σημαντικό λόγο από μένα. Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που να με θέλει. Εφόσον δεν με θέλει, θα φύγω με το κεφάλι ψηλά»,

Θέλω να πω ότι ήταν όνειρό μου να παραβρεθώ εδώ. Ήξερα ότι θα πεινάσω, θα είμαι βρώμικη, θα γίνω μέσα στις λάσπες. Το ζω μία φορά και είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα εδώ και απέναντί σου.

Υπάρχει μια φράση που λέει όταν κάνεις ένα καλό, σου έρχονται δέκα καλά. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά και καθαρή.

«Δεν συζητήσαμε ποτέ κάτι πριν γίνει αυτό να κάνει κάτι τέτοιο. Της είπα ότι θα μπούμε και θα το φτάσουμε μέχρι τέλος. Την ευχαριστώ πολύ και της εύχομαι όχι μόνο δέκα, αλλά πολλά καλά», είπε σε εκείνο το σημείο η Δήμητρα Λιάγγα, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της που παρέμεινε στο Survivor. «Δεν έχω λόγια», ανέφερε η παίκτρια των Μπλε.

Αν και συνήθως στο τέλος το άτομο που αποχωρεί αγκαλιάζεται με τους συμπαίκτες του, χθες (4/3) ήταν σαφές ότι το ρήγμα ανάμεσα στη Φανή και τους συμπαίκτες της ήταν αγεφύρωτο, αφού στην κάμερα την είδαμε να την αποχαιρετούν μόνο η Δήμητρα Λιάγγα, ο Μιχάλης Σηφάκης, ο Γιάννης Ρέβης και ο Σταύρος Φλώρος.

«Αυτούς που έπρεπε να αποχαιρετήσω τους αποχαιρέτησα. Η ίδια μου η ομάδα είπε να πάρω τον π... και αυτό θα κάνω», είπε χαρακτηριστικά η Φανή στο τέλος, ενώ στη συνέχεια ο Γιώργος Λιανός της ζήτησε να γράψει σε πάπυρο το όνομα μιας παίκτριας ή ενός παίκτη που θέλει να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει στην πρώτη χαμένη ασυλία της άλλοτε ομάδας της.