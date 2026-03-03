Survivor: Πότε θα παιχτούν τα επόμενα επεισόδια και ποια μέρα θα δούμε την αποχώρηση της εβδομάδας

Το Survivor μετακινήθηκε αυτή την εβδομάδα μία ημέρα αργότερα - συγκριτικά με τον αρχικό προγραμματισμό του ΣΚΑΪ - λόγω της έκτακτης επικαιρότητας με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επιστρέφοντας ουσιαστικά στις έως τώρα συνηθισμένες ημέρες προβολής του.

Αρχικά το επεισόδιο με την πρώτη ασυλία της εβδομάδας επρόκειτο να το δούμε το Σάββατο (28/2), αλλά λόγω της έκτακτης ενημέρωσης, το Survivor δεν προβλήθηκε ποτέ και τελικά το συγκεκριμένο επεισόδιο παίχτηκε την Κυριακή (1/3).

Χθες Δευτέρα (2/3) στις 22.10 είδαμε το επεισόδιο με τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία, την οποία έχασαν οι Επαρχιώτες και απόψε Τρίτη (3/3) στις 21.00 θα δούμε το νέο επεισόδιο με τον αγώνα για την τρίτη ασυλία.

Αύριο Τετάρτη (4/3) το Survivor θα προβληθεί στις 21.40 αμέσως μετά τη σειρά «Τότε και Τώρα» όπου εκτός από τον αγώνα επάθλου, θα δούμε και την καθιερωμένη εβδομαδιαία αποχώρηση.

Να σημειώσουμε ότι, βάσει του προγραμματισμού του ΣΚΑΪ, η καινούρια εβδομάδα για το Survivor θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σάββατο (7/3) με το νέο επεισόδιο να προβάλλεται στις 21.00, όπως ήταν δηλαδή προγραμματισμένο να γίνει και αυτή την εβδομάδα, αλλά άλλαξε τελευταία στιγμή λόγω του πολέμου.