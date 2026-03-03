Survivor: Χαμός στους Επαρχιώτες - «Αν μου ξαναπεί κανείς βούλωστο θα γίνει της...»

Δεν εξελίσσεται καλά η νέα εβδομάδα του Survivor για τους Επαρχιώτες με την ομάδα να χάνει τον αγώνα και για την δεύτερη ασυλία και να καλείται να βγάλει μία ακόμα υποψήφια παίκτρια ή έναν ακόμα υποψήφιο παίκτη προς αποχώρηση..

Από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο του Νησιού βγήκε δεύτερη υποψήφια της εβδομάδας η Φανή Παντελάκη, η οποία συγκέντρωσε 6 ψήφους και έστρεψε τα βέλη της στους 7 της ομάδας, λέγοντας πως είχαν συνεννοηθεί να ψηφίσουν Μιχάλη.

«Η μπιφτέκα γύρισε ανάποδα και είμαι η μόνη που ψήφισε τον Μιχάλη, ενώ είχαμε πει ότι θέλουμε να ψηφίσουμε τον Μιχάλη.

Οι επτά είχαμε μιλήσει για Μιχάλη. Εγώ τον ψήφισα για αυτό που είχε πει στα παιδιά τα τέσσερα "θα σε ψηφίσουμε για πλάκα", έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Δεν με πειράζει καθόλου.

Ξέρω ότι μ’ αγαπάνε έξω και πολύ κιόλας και με στηρίζουνε. Μάλλον εδώ δεν με στηρίζουνε. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν έχω πρόβλημα, συνεχίζουμε. Από δω και πέρα θα κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου γιατί απ' ότι φαίνεται μόνο αυτόν έχεις εδώ πέρα», είπε χαρακτηριστικά η Φανή.

Σε εκείνο το σημείο επενέβη η Αναστασία Στεργίου, διαψεύδοντας ουσιαστικά τη Φανή και λέγοντας πως δεν ειπώθηκε κάτι τέτοιο και ότι η Φανή κάνει λες και την ξεγέλασαν οι συμπαίκτες της, ενώ δεν συνέβη κάτι τέτοιο.

Ο Μάνος Μαλλιαρός και η Ιωάννα Δεσύλλα εξήγησαν πως ο λόγος που ψήφισαν τη Φανή είναι καθαρά αγωνιστικός και ότι αφού έχει κακή απόδοση, δεν γίνεται να ψηφίζουν μόνο τη Δήμητρα Λιάγγα. Ωστόσο, τα λόγια τους δεν έδειξαν να πείθουν τη Φανή, η οποία είπε στον Γιώργο Λιανό πως νιώθει ότι είναι μόνη της.

Το «βούλωσέ το» της Αναστασίας, η έκρηξη της Φανής και το «σκασμός» του Σηφάκη

Στο τρέιλερ για το αποψινό (3/3) επεισόδιο του Survivor βλέπουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη ένταση ανάμεσα στη Φανή και την Αναστασία κατά τη διάρκεια του αγώνα για την τρίτη ασυλία.

Όταν μάλιστα η Αναστασία της πει δύο φορές «βούλωσέ το», η Φανή θα βγει εκτός εαυτού και θα κινηθεί οργισμένη προς τη μεριά της με τους Γιώργο Πολύχρο και Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα να επεμβαίνουν και να τη σταματάνε.

Μετά από λίγο και ενώ η ένταση δεν δείχνει να εκτονώνεται, θα επέμβει ο Μιχάλης Σηφάκης που θα φωνάξει σε όλους: «Σκασμός, παίζουμε αγώνα τώρα, τέλος».

Προφανώς όλα αυτά θα συζητηθούν αργότερα στο Συμβούλιο του Νησιού με τη Φανή να προειδοποιεί ότι «αν μου ξαναπεί κανείς βούλωστο θα γίνει της...»