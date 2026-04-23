Survivor: Σηφάκης σε Μαντίσα - «Θεωρώ ότι από τα κορίτσια έχεις τη λιγότερη αντίληψη»

Το κακό κλίμα στην ομάδα των Αθηναίων συνεχίστηκε και στο χθεσινό (22/4) επεισόδιο του Survivor με μία νέα κόντρα να γεννιέται ανάμεσα στον Μιχάλη Σηφάκη και τη Μαντίσα Τσότα όταν ο πρώτος σχολίασε τις αγωνιστικές επιδόσεις της λέγοντας πως υστερεί συγκριτικά με τις υπόλοιπες παίκτριες της ομάδας.

Η Μαντίσα ανέφερε στο Συμβούλιο του Νησιού μια συζήτηση που είχε γίνει off camera με τον Μιχάλη Σηφάκη να εμμένει στην άποψή του και να λέει: «Αν πάρουμε καθαρά τα ματς, πάλι θεωρώ ότι από τα κορίτσια έχεις τη λιγότερη αντίληψη, ας το πω πιο ευγενικά, στον στόχο».

Τότε η Μαντίσα τον ρώτησε με τη σειρά της: «Όταν δεν με διαλέγατε στα πρώτα, έμπαινα μόνο στα δεύτερα. Γιατί;».

«Δεν έβρισκες τον στόχο», της απάντησε ο Μιχάλης Σηφάκης με τη Μαντίσα να τονίζει πως «δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω, είναι η άποψή του, μένω εκεί».

Πρόσθεσε δε πως δεν οι συμπαίκτες της δεν την ενημέρωσαν ότι θα την ψηφίσουν ως τρίτη προς αποχώρηση παίκτρια και ακόμα περισσότερο πως - κατά την άποψή της - δεν είναι η πιο αδύναμη παίκτρια στους Αθηναίους.

«Δεν έγινε κάποια συζήτηση μπροστά μου ότι θα ψηφιστώ εγώ. Άρα έγινε από πίσω μου», είπε χαρακτηριστικά η Μαντίσα με τον Σηφάκη να τη διαψεύδει και να λέει πως «δεν μιλήσαμε καν για ψηφοφορία».