Σαρωτικές αλλαγές που επηρεάζουν τόσο το αγωνιστικό κομμάτι όσο και τη στρατηγική των παικτών στο Survivor ανακοίνωσε μετά την ένωση των ομάδων ο Γιώργος Λιανός.

Όπως έγινε γνωστό οι μονομαχίες αποχώρησης θα διεξάγονται πλέον σε παρκούρ με τελικό στόχο, ανεβάζοντας τον βαθμό δυσκολίας. Παράλληλα, τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα υπάρχει άμεση αποχώρηση, αλλά θα προκύψουν συνολικά έξι υποψήφιοι: τρεις από την πρώτη εβδομάδα και άλλοι τρεις από τη δεύτερη. Από αυτούς, οι τέσσερις θα σωθούν μέσω ψηφοφορίας του κοινού και οι δύο θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους.

Η μεγαλύτερη ανατροπή, ωστόσο, ήρθε με την ανακοίνωση της έναρξης των μεταγραφών. Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Σηφάκης από την ομάδα των Επαρχιωτών μετακινήθηκε στην ομάδα των Αθηναίων (Κόκκινοι), ενώ ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος έκανε το αντίστροφο δρομολόγιο, περνώντας στους Επαρχιώτες (Μπλε). Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν αιφνιδιασμό και έντονες αντιδράσεις πριν από τον αγώνα.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος δήλωσε εμφανώς φορτισμένος: «Δεν ξέρω… ορκίζομαι ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που αισθάνομαι ότι ζω όνειρο. Είναι σοκ για μένα. Εγώ που ψυχολογικά ήμουν τόσο καταρρακωμένος… αυτή τη στιγμή είμαι εδώ».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Σηφάκης τόνισε: «Έχω μάθει να παίζω για την ομάδα. Το παιχνίδι δυσκολεύει, είναι για τους δυνατούς. Πάω για τον τίτλο, είτε φοράω μπλε είτε κόκκινο».