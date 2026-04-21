Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (21/4) τον αγώνα για τη 2η ασυλία

Δύσκολα θα προβλέψει κανείς τις εξελίξεις στο νέο επεισόδιο του Survivor αφού παλιοί σύμμαχοι γίνονται αντίπαλοι με μια διαφορετική εβδομάδα να ξεκινά μετά το πάρτι της ένωσης και να ακολουθείτε από μεταγραφές.

Η αρχή έγινε με τους Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Σηφάκη, οι οποίοι βρέθηκαν σε αντίθετες ομάδες. Οι αντιδράσεις των Survivors για αυτή την απρόσμενη αλλαγή ήταν ποικίλες. Στο γενικότερο πλαίσιο όμως, οι ομάδες φάνηκαν να είναι ευχαριστημένες! Παράλληλα, οι δύο Survivors που άλλαξαν ομάδα έχουν ασυλία για τις επόμενες δύο εβδομάδες, μέχρι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Μετά την ήττα των Κόκκινων στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας, πρώτος υποψήφιος αναδείχθηκε ο Νίκος Κάππος. Η μονομαχία, μεταξύ των υποψήφιων προς αποχώρηση, θα πραγματοποιηθεί την άλλη εβδομάδα σε παρκούρ με τελικό στόχο!

Τι θα δούμε απόψε Τρίτη 21 Απριλίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ στο Survivor

Απόψε, φαίνεται πως υπάρχει κλιμάκωση στις εντάσεις μεταξύ Μπλε και Κόκκινων και το κλίμα μοιάζει… πολεμικό. Μιχάλης και Δημήτρης προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στις νέες τους ομάδες, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Θα καταφέρουν οι υπόλοιποι να αντιληφθούν τις στρατηγικές που αναπτύσσονται;

Μετά την πρώτη στενοχώρια, απόσταση δημιουργείται ανάμεσα στην Μιλένα Σδρένια και τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο ενώ οι ισχυρισμοί του Αλέξανδρου Κούρτοβικ θίγουν τον πρώην συμπαίκτη του.

Το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας είναι γεμάτο ένταση από τους Survivors στους πάγκους, η οποία διατηρείται και στο Συμβούλιο του νησιού…

Ποια ομάδα θα κερδίσει τη 2η ασυλία

Παρά τις αλλαγές στη σύνθεση, η ομάδα των Αθηναίων δείχνει να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα συνοχής, ενώ από την άλλη πλευρά οι Επαρχιώτες εμφανίζονται πιο συγκροτημένοι και σταθεροί. Σύμφωνα με τα spoiler τον δεύτερο αγώνα ασυλίας θα κερδίσουν οι μπλε και οι κόκκινοι οδηγούνται και πάλι σε συμβούλιο.