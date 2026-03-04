Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (4/3) το έπαθλο επικοινωνίας - Ποιος ίσως σωθεί και η αποχώρηση

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται απόψε Τετάρτη (4/3) στο Survivor με τους Δήμητρα Λιάγγα, Φανή Παντελάκη και Μιχάλη Σηφάκη να είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες.

Στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ που θα προβληθεί απόψε (4/3) στις 21.40 θα μάθουμε ποιος ή ποια θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Τι απάντησε ο Σηφάκης στο «μου την έπεφτε» της Δεσύλλα και το ξέσπασμα της Φανής

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας ήταν επεισοδιακός για την ομάδα των Επαρχιωτών. Η σύγκρουση στον πάγκο, ανάμεσα στη Φανή Παντελάκη και την Αναστασία Στεργίου, ήταν οριακή και αποσυντόνισε την ομάδα, την ώρα του αγωνίσματος.

Πίσω στην καλύβα, η πλειοψηφία πρότεινε να ψηφιστεί ο Μιχάλης Σηφάκης, προκειμένου να φύγει η Φανή. Φτάνοντας στο Συμβούλιο του Νησιού, η πρόθεση της πλειοψηφίας βγήκε στην κάλπη με τον Μιχάλη να αναδεικνύεται τρίτος υποψήφιος.

Η ένταση ανάμεσα στη Φανή και την Αναστασία συνεχίστηκε και εκείνη την ώρα, με την ομάδα των Αθηναίων να παρακολουθεί όσα εκτυλίσσονται στους αντιπάλους με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η επόμενη μέρα στην παραλία των Μπλε δεν διαφέρει σε τίποτα από την προηγούμενη… Η ένταση ανάμεσα στην Φανή Παντελάκη, την Αναστασία Στεργίου και την Ιωάννα Δεσύλλα ολοένα και ενισχύεται με το κλίμα να είναι εκρηκτικό. Θα βρει η Φανή την πολυπόθητη στήριξη από την τριάδα;

Ποια ομάδα κερδίζει το έπαθλο επικοινωνίας

Στο αγωνιστικό κομμάτι στο αποψινό (4/3) επεισόδιο του Survivor Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα ριχτούν και πάλι στον στίβο μάχης, διεκδικώντας το έπαθλο επικοινωνίας με τον αγώνα να κρύβει μία πολύ μεγάλη έκπληξη που θα συγκινήσει ακόμα και πρόσωπα που μέχρι στιγμής έδειχναν αυτοσυγκράτηση.

Το δυσάρεστο κλίμα στον πάγκο των Μπλε συνεχίζεται και σε αυτό το αγώνισμα. Θα καταφέρουν οι Επαρχιώτες να ξεπεράσουν τις εντάσεις και να συγκεντρωθούν στο στόχο ή για ακόμα ένα βράδυ οι Αθηναίοι θα κάνουν… περίπατο;

Διαβάστε επίσης - Survivor: Οι παίκτες πριν και μετά - Πώς είναι Αθηναίοι και Επαρχιώτες ύστερα από 1,5 μήνα στον Άγιο Δομίνικο

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλλον το δεύτερο θα γίνει με τους Αθηναίους να κερδίζουν και στον αποψινό αγώνα, κάνοντας το 4 στα 4 για αυτή την εβδομάδα.

Ποιον παίκτη ίσως σώσει το κοινό και η μονομαχία για την αποχώρηση

Στο Συμβούλιο του Νησιού ο Γιώργος Λιανός θα ανακοινώσει ποιον παίκτη ή ποια παίκτρια έσωσε το κοινό μέσω της ψηφοφορίας με το επικρατέστερο σενάριο να είναι ότι θα σωθεί ο Μιχάλης Σηφάκης.

Κακά τα ψέματα είναι ο πιο γνωστός παίκτης από όλους χάρη στο ποδόσφαιρο και αν μη τι άλλο η συμπεριφορά των υπόλοιπων παικτών των Επαρχιωτών απέναντί του τελευταία τον έχει κάνει ακόμα πιο συμπαθή στα μάτια των φαν του Survivor αν κρίνουμε από σχετικά tweets στο X.

Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η Φανή Παντελάκη, η οποία προσφέρει αρκετά στο ριάλιτι κομμάτι του παιχνιδιού, οπότε δεν αποκλείεται μια ανατροπή αν και μάλλον χλωμό, ενώ η Δήμητρα Λιάγγα είναι μια παίκτρια χαμηλών τόνων, άρα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα περάσει στη μονομαχία κατευθείαν και μεταξύ των τριών δείχνει να είναι η παίκτρια με τις περισσότερες πιθανό

Ο ΣΚΑΪ υπόσχεται «μια αναμέτρηση διαφορετική, ανατρεπτική και με ένα αποτέλεσμα που κανένας δεν περιμένει» και μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό το αποτέλεσμα απόψε (4/3) στο νέο επεισόδιο του Survivor που θα παιχτεί στις 21.40 στον ΣΚΑΪ.