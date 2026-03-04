Χαμός στον πάγκο των Επαρχιωτών χθες (3/3) στο Survivor με τη Φανή Παντελάκη να βγαίνει εκτός εαυτού και να κινείται απειλητικά, όπως σχολίασε ο Γιώργος Λιανός, προς τη μεριά της Αναστασίας Στεργίου με τους Γιώργο Πολύχρο και Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα να επεμβαίνουν για να τη συγκρατήσουν και να μην ξεφύγει η κατάσταση.

Παράλληλα, είδαμε και την απάντηση του Μιχάλη Σηφάκη σε όσα είχε πει πριν από μερικά επεισόδια η Ιωάννα Δεσύλλα, η οποία σε προσωπική της συνέντευξη είχε καταγγείλει τον βετεράνο ποδοσφαιριστή ότι της την έπεφτε ξεκάθαρα.

«Εθελοτυφλούσα, μου την έπεφτε ξεκάθαρα ο Μιχάλης, εθελοτυφλούσα και έλεγα "έλα μωρέ, για πλάκα το κάνει", τύπου "έλα, ξάπλωσε λίγο δίπλα μου", λίγο ακούμπαγε», είχε πει τότε η Ιωάννα Δεσύλλα, με την Αναστασία Στεργίου να κάνει τότε λόγο με τη σειρά της για «χούφτωμα».

Καυγάς Φανής - Αναστασίας: «Κάτσε κάτω και βούλωσέ το»

Στον χθεσινό αγώνα για την τρίτη ασυλία, ο νικητής θα κέρδιζε και έπαθλο φαγητού με αποτέλεσμα οι Επαρχιώτες και οι Αθηναίοι να ρίχνονται στον στίβο μάχης αφού η πείνα έχει χτυπήσει κόκκινο και στις δύο ομάδες.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ του Σταύρου Φλώρου και του Αντώνη Νικολόπουλου, η Φανή Παντελάκη πλησίασε την Ιωάννα Δεσύλλα και την Αναστασία Στεργίου με τη δεύτερη να της ζητάει να φύγει για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος σε έντονο ύφος:

Φανή: Μη με διώχνεις, θα μου το πει η ίδια.

Αναστασία: Στο είπε η ίδια. Φανή, φύγε.

Φανή: Δεν θα λες, σε μένα δεν θα λες.

Αναστασία: Ό,τι θέλω θα λέω. Έλα βούλωσέ το τώρα. Είπα βούλωσέ το. Μη μιλάς.

Φανή: Τι βούλωσε το ρε; Αυτή θα μου το πει, όχι εσύ.

Αναστασία: Κάτσε κάτω και βούλωσέ το.

Σε εκείνο το σημείο η κατάσταση ξέφυγε τελείως με τη Φανή να πετάει κάποια «γαλλικά» και να κινείται προς τη μεριά της Αναστασίας φωνάζοντας, με τους Πολύχρο και Αλέξανδρο να την εμποδίζουν.

Η Αναστασία πάλι δεν έδειξε να φοβάται και προκαλούσε την Φανή να πάει στο μέρος της, λέγοντάς της ξανά και ξανά «Έλα».

«Χαμός στους πάγκους εκεί. Διάφορες κινήσεις εκεί, λίγο απειλητικές. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ακούγονται χαρακτηρισμοί πολύ άσχημοι, έχει ξεφύγει το πράγμα στον πάγκο των Επαρχιωτών και συνεχίζεται.», σχολίασε από πλευράς του ο Γιώργος Λιανός.

«Πάμε μπροστά, σκασμός, τώρα παίζουμε αγώνα, τέλος», φώναξε ο Μιχάλης Σηφάκης μπας και σταματήσει η όλη ένταση με τον Σταύρο Φλώρο να ρωτάει τους συμπαίκτες του: «Μα γιατί τσακώνεστε την ώρα που παίζω;».

Το όλο σκηνικό σχολιάστηκε από τους Αθηναίους με τους παίκτες να κάνουν λόγο για ντροπιαστικά πράγματα αν και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος σχολίασε πως πάει και πιο χαμηλά.

Σηφάκης για Δεσύλλα - Αναστασία: «Να το μαζέψουν, είναι μηνύσιμο»

Παρά το γεγονός ότι για μεγάλο κομμάτι του αγώνα οι δύο ομάδες ήταν κοντά με την όποια διαφορά να ψαλιδίζεται, τελικά οι Επαρχιώτες ηττήθηκαν από τους Αθηναίους με 10-7 και έτσι στο Συμβούλιο του Νησιού κλήθηκαν να ψηφίσουν τον τρίτο υποψήφιο της εβδομάδας.

Από την κάλπη βγήκε το όνομα του Μιχάλη Σηφάκη με τον ίδιο να δηλώνει στον Γιώργο Λιανό ότι ότι ντρέπεται που ουσιαστικά οι συμπαίκτες του τον χρησιμοποιούν, βγάζοντάς τον στον τάκο για να διώξουν μία από τις κοπέλες, δηλαδή τη Δήμητρα Λιάγγα ή τη Φανή Παντελάκη, θεωρώντας βέβαιο πως εκείνος θα σωθεί από το κοινό με αποτέλεσμα οι δύο συμπαίκτριές τους να μονομαχήσουν και η μία να αποχωρήσει στα σίγουρα από το Survivor.

Νωρίτερα, σε προσωπική του συνέντευξη ο βετεράνος ποδοσφαιριστής απάντησε σε όσα είχε πει σε βάρος του η Ιωάννα Δεσύλλα πριν από μερικά επεισόδια όταν ουσιαστικά είχε πει ότι της την πέφτει, ενώ η Αναστασία είχε κάνει λόγο για «χούφτωμα».

Μάλιστα, τόνισε ότι η σύντροφός του, Ζωή, ξέρει ποιος είναι, είπε ότι βαριέται να ασχοληθεί, αλλά δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει η πλευρά των δύο συμπαικτριών του να το μαζέψουν, καθώς αυτά που είπαν σε βάρος του είναι μηνύσιμα.

«Η Ζωή ξέρει ποιος είμαι. Εγώ θέλω να ξέρω ότι αυτές οι δύο θέλουν να μου προκαλέσουν πρόβλημα και εντός και εκτός παιχνιδιού. Μου μετέφερε την πληροφορία η Φανή ότι κάνουν τα πάντα για να μου χαλάσουν τη σχέση μου με τη Ζωή.

Να δει ο κόσμος τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για 250.000 ευρώ. Μεταφέρουν διάφορα ψεύδη προς τα έξω στις προσωπικές τους συνεντεύξεις. Ποσώς με ενδιαφέρει, δεν θα κρίνω εγώ το τι λέει ο καθένας στα προσωπικά μου.

Γελάω και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί επιτέλους δείχνουν πόσο @@@ είναι: αθεόφοβες, εμετικές και πολλά άλλα που βαριέμαι να ασχοληθώ μαζί τους.

Εύχομαι οι οικογένειες των δύο κοριτσιών, αν το δουν, να το μαζέψουν γιατί είναι μηνύσιμο, δηλαδή ότι στην ουσία εγώ ενοχλώ/ φλερτάρω την Τζο; Ότι είμαι αηδιαστικός;», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Σηφάκης.