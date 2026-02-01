Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (01/02) τον αγώνα για την πρώτη ασυλία

Γεμάτη ένταση θα είναι η αναμέτρηση απόψε Κυριακή (01/02) στο Survivor με τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες να διεκδικούν την πρώτη ασυλία.

Από τη μία η αποχώρηση της Φετινής Καλεύρα που άλλαξε τις ισορροπίες στους Επαρχιώτες και από την άλλη σημαντικές ανακατατάξεις στο εσωτερικό της ομάδας των Αθηναίων.

Διαβάστε ακόμα: Survivor: Η ανατροπή με την αποχώρηση της εβδομάδας - Τους αιφνιδίασε όλους η Φωτεινή

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος σε κόντρα με Gio Καραντώνη

Στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με αφορμή τις αντιπαραθέσεις με την Μαντίσα Τσότα, μία νέα κόντρα ξεκινά στην Κόκκινη ομάδα. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος αντιμετωπίζει τον Gio Καραντώνη, σε μία συζήτηση με μεγάλη ένταση, που δεν έχουμε ξαναδεί μεταξύ τους.

«Επειδή έχεις πρόβλημα με τη Μαντίσα ξεσπάς σε εμένα. Αν θέλεις πρόβλημα με εμένα, θα σου δώσω ένα τρομερό πρόβλημα» ακούγεται να λέει ο Gio, με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο να απαντά στο τρέιλερ: «Θα σου δώσω κι εγώ, οπότε μη με απειλείς».

Το ντέρμπι για την πρώτη ασυλία

Αθηναίοι και Επαρχιώτες δεν θέλουν να χάσουν τον πρώτο αγώνα ασυλίας. Η αναμέτρηση εξελίσσεται με εντάσεις και τσακωμούς, καθώς ένα πέναλντι φέρνει τα πάνω κάτω και οι πάγκοι βρίσκονται σε μεγάλη κόντρα.

Ποια ομάδα κερδίζει την ασυλία την Κυριακή 01/02

Σύμφωνα με τα spoilers, οι Επαρχιώτες μετά το 0-4 της προηγούμενης βδομάδας θα κάνουν την ανατροπή και θα κερδίσουν την 1η ασυλία. Οι Αθηναίοι θα κληθούν να δώσουν ένα όνομα προς αποχώρηση.

Η ανακοίνωση που κανείς δεν περίμενε

Το Συμβούλιο του νησιού οδηγεί σε έναν υποψήφιο και μία ανακοίνωση που κανείς δεν περίμενε…«Έχω να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση και αυτή η ανακοίνωση θέλει λίγο πρόλογο. Δεν θα σας κρύψω ότι είχαμε μια κουβέντα λίγο πριν ξεκινήσει το συμβούλιο», λέει στο τρέιλερ ο Γιώργος Λιανός.