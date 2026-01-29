Η αποχώρηση αυτής της εβδομάδας στο Survivor είχε ανατροπή και μπλε χρώμα αφού και οι τέσσερις υποψήφιοι προέρχονταν από τους Επαρχιώτες, οι οποίοι έχασαν και τις τρεις ασυλίες, ενώ εξαιτίας ισοψηφίας στην ψηφοφορία της Δευτέρας (26/1) βγήκαν δύο υποψήφιοι αντί για έναν.

Οι τέσσερις υποψήφιοι ήταν ο Χρήστος Μυλωνάς, η Δήμητρα Λιάγγα, η Φωτεινή Καλεύρα και η Φανή Παντελάκη που βρέθηκε στο στόχαστρο αυτές τις ημέρες.

Δύο από αυτούς επρόκειτο να σωθούν από την ψήφο του κοινού και οι άλλοι δύο θα προχωρούσαν σε μονομαχία με την ηττημένη ή τον ηττημένο να αποχωρούσε από το Survivor.

Αυτή την εβδομάδα τα πράγματα ήταν πολύ ρευστά ως προς το ποιούς θα ψήφιζε το κοινό και στο Συμβούλιο του Νησιού, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι αυτοί οι δύο ήταν ο Χρήστος και η Φανή.

Μάλιστα, στο άκουσμα του ονόματός της η Φανή ξέσπασε σε κλάματα και είπε:

«Έχω έξω ένα τρελό φαν κλαμπ, θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που με στήριξαν. Θέλω να κοιτάξω μπροστά να είμαι δίπλα στην ομάδα μου και να πάμε στις νίκες.

Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να άκουγα μόνο ένα "σ'αγαπάω μαμά", να με έπαιρνε μια αγκαλιά ο άνδρας μου να μου έδινε περισσότερη δύναμη. Είναι στις σκέψεις μου συνέχεια και ευχαριστώ όσους με στήριξαν και χάλασαν όσα ευρώ είναι».

Με τη σειρά του και ο Χρήστος Μυλωνάς ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν και του έδωσαν την ευκαιρία να συνεχίσει στο παιχνίδι με τον Γιώργο Λιανό να λέει τα ονόματα των δύο παικτριών που θα περνούσαν σε μονομαχία για να εξασφαλίσει μία από τις δύο την παραμονή της στο παιχνίδι, δηλαδή τη Δήμητρα Λιάγγα και τη Φωτεινή Καλεύρα.

Όταν η δεύτερη πήρε τον λόγο, τους αιφνιδίασε όλους, λέγοντας πως θέλει να αποχωρήσει οικειοθελώς για λόγους υγείας.

«Θέλω να πω κάτι: τις τελευταίες τέσσερις μέρες έχω περάσει λίγο δύσκολα στην κλινική. Περνάω ένα πρόβλημα με το στομάχι μου, έχω μια φλεγμονή. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάω παρακάτω, αλλά δυστυχώς το σώμα μου δεν με αφήνει και δεν θα μπορέσω να μονομαχήσω σήμερα δυστυχώς.

Οπότε θα παραχωρήσω τη θέση μου στη Δήμητρα χωρίς να μονομαχήσω γιατί δεν αντέχω άλλο. Έχω ταλαιπωρηθεί ειδικά σήμερα πάρα πολύ. Πονάω πάρα πολύ από τη στιγμή που μπήκαμε, αλλά δυστυχώς δεν αντέχω άλλο.

Το σκεφτόμουν ειδικά από χθες που έμεινα όλο το βράδυ στην κλινική και δεν ήξερα τι θα γίνει. Είμαι σίγουρη για αυτό που λέω. Έκανα σήμερα εξετάσεις, μου βρήκαν μια φλεγμονή, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», είπε χαρακτηριστικά η Φωτεινή Καλεύρα.

Να σημειωθεί ότι στο χθεσινό (28/1) επεισόδιο δεν είδαμε τον Γιώργο Λιανό να ζητάει από τη Φωτεινή που αποχώρησε να ψηφίσει ένα μέλος της ομάδας της δίνοντάς του κάποια δύναμη εν όψει των αγώνων ασυλίας της επόμενης εβδομάδας, όπως στις δύο προηγούμενες αποχωρήσεις.

Οπότε μένει να δούμε αν η παραγωγή κράτησε τη συγκεκριμένη σκηνή για το επόμενο επεισόδιο ή θα δούμε κάποια άλλη ανατροπή στο επόμενο επεισόδιο του Survivor την ερχόμενη Κυριακή (1/2) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.