Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (13/1) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Με το δεξί έχουν ξεκινήσει στο φετινό Survivor οι αγώνες ασυλίας για τους Επαρχιώτες αφού μέχρι στιγμής έχουν κερδίσει και τις δύο ασυλίες με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι να μετρούν ήδη δύο παίκτες στον τάκο: τη Σταυρούλα Ποτήρη και τον Gio Kay.

Μάλιστα, ο δεύτερος, όπως δήλωσε χθες στο Συμβούλιο του Νησιού, είχε ζητήσει από τους συμπαίκτες του να τον ψηφίσουν, ώστε να μη διασπαστεί η ενότητα της ομάδας.

Απόψε Τρίτη (13/1) Επαρχιώτες και Αθηναίοι θα ριχτούν στον στίβο μάχης, διεκδικώντας την τρίτη και τελευταία ασυλία της εβδομάδας. Το σίγουρο είναι ότι οι Αθηναίοι δεν θέλουν να χάσουν και σήμερα, αφού αυτό θα σημαίνει πως θα πρέπει να ψηφίσουν και τρίτο παίκτη προς αποχώρηση.

Από την άλλη οι Επαρχιώτες μες δύο νίκες σερί, θα θέλουν να κερδίσουν πάλι, ώστε να βγάλουν την πρώτη εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο αλώβητοι.

Η αναμέτρηση είναι γεμάτη ανατροπές και η μάχη που φαίνεται εξαρχής κερδισμένη, μπορεί να χαθεί…

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιθυμία τους θα γίνει πραγματικότητα αφού οι Επαρχιώτες θα είναι εκείνοι που θα κερδίσουν απόψε την τρίτη ασυλία.

Το τελευταίο Συμβούλιο υποψηφιοτήτων για την πρώτη εβδομάδα, που θα αναδείξει τον τρίτο υποψήφιο, είναι γεμάτο ένταση, Gio Καραντώνης και Μιχάλης Σηφάκης έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση...

Όσον αφορά το ποια παίκτρια ή ποιος παίκτης θα βγει στον τάκο στο σημερινό επεισόδιο του Survivor, οι πληφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για γυναίκα χωρίς, όμως, να έχει διαρρεύσει το όνομά της.

Για πρώτη φορά, απόψε, η δύναμη περνάει στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού καθώς με την ανακοίνωση και της τρίτης υποψηφιότητας θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, ώστε οι τηλεθεατές να ψηφίσουν θετικά τον ή την Survivor που θέλουν να παραμείνει στον Άγιο Δομίνικο.

Μένει να δούμε εάν τα παραπάνω spoilers θα επαληθευτούν απόψε Τρίτη (13/1) στο τρίτο επεισόδιο του Survivor στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.