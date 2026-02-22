Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (22/02) τον αγώνα για την πρώτη ασυλία

Λίγο από όλα θα έχει το σημερινό επεισόδιο του Survivor που θα προβληθεί στις 21.00 στον ΣΚΑΪ εάν κρίνουμε τόσο από το τρέιλερ όσο και από την είδηση ότι θα μπουν δύο ακόμα νέοι παίκτες στο ριάλιτι επιβίωσης.

Ο λόγος για τη Λήδα Μυλωνά που θα πάει στους Αθηναίους και τον Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα που θα ενσωματωθεί στους Επαρχιώτες και έχουμε μεγάλη περιέργεια να τους δούμε στον στίβο μάχης ενώ οι δύο ομάδες θα διεκδικούν την πρώτη ασυλία της εβδομάδας.

Πριν φτάσουμε, όμως, εκεί θα πάρουμε γερή δόση ριάλιτι, αφού από το τρέιλερ που είναι στον αέρα, βλέπουμε ότι το κλίμα στην Μπλε ομάδα είναι πλέον ξεκάθαρα πολεμικό και οι παίκτες έχουν διαλέξει στρατόπεδα με τα «βέλη» να εκτοξεύονται από το πουθενά σε ανύποπτο χρόνο.

Εκτός αυτού, όμως, θα δούμε την Ιωάννα Δεσύλλα να καταγγέλει στην κάμερα ότι ο Μιχάλης Σηφάκης της την έχει πέσει, άποψη που συμμερίζεται - όπως φαίνεται από το τρέιλερ - και η Αναστασία Στεργίου.

Πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι έχει ακριβώς συμβεί θα έχουμε το βράδυ, ενώ μένει να δούμε τι θα απαντήσει ο Μιχάλης Σηφάκης στα παραπάνω, αφού στο τρέιλερ δεν βλέπουμε κάτι σχετικό παρά μόνο τον πρώην ποδοσφαιριστή να προσφέρει φαγητό στον Μάνο Μαλλιαρό και την Ιωάννα Δεσύλλα να λέει πως το κάνει επειδή εκείνη την ώρα γράφει η κάμερα.

Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει την πρώτη ασυλία σήμερα (22/2)

Πέρα από το ριάλιτι μέρος του επεισοδίου, μην ξεχνάμε ότι απόψε Κυριακή της Αποκριάς (22/2) οι ενισχυμένοι με τους νέους παίκτες Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα ριχτούν στον στίβο μάχης, διεκδικώντας την πρώτη ασυλία της εβδομάδας.

Μεγάλο μέρος του είναι μέσα στο νερό, κάτι που κάνει τα συγκεκριμένα αγωνίσματα ακόμα πιο ενδιαφέροντα, ενώ οι εντάσεις δεν θα λείψουν ούτε εκεί με τον Σταύρο Φλώρο να χάνει την ψυχραιμία του και να ξεσπά κατά κάποιων συμπαικτών του που φώναζαν πάλι όλοι μαζί.

Όσον αφορά τώρα το ποια ομάδα κερδίζει, σήμερα (22/2) είναι πάλι από εκείνες τις ημέρες που υπάρχουν πληροφορίες και για τις δύο εκδοχές.

Βέβαια, επικρατέστερη δείχνει να είναι η εκδοχή που θέλει τους Επαρχιώτες να κερδίζουν την πρώτη ασυλία της εβδομάδας, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι να το δούμε στην οθόνη μας απόψε στις 21.00 στο νέο επεισόδιο του Survivor στον ΣΚΑΪ.