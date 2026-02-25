Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (25/2) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Το Survivor επιστρέφει απόψε Τετάρτη (25/2) στον ΣΚΑΪ με νέο επεισόδιο στο οποίο θα δούμε τον αγώνα για την τρίτη ασυλία της εβδομάδας, την ώρα που οι ομάδες είναι πιο διχασμένες από ποτέ και έχουν χωριστεί σε υποομάδες.

Στα προηγούμενα επεισόδια την τιμητική τους είχαν οι Επαρχιώτες που έγιναν μαλλιά - κουβάρια με τα μέτωπα που έχουν ανοίξει να είναι πολλά, αλλά δεδομένου ότι η ομάδα κέρδισε τις δύο ασυλίες, μάλλον αποφεύχθηκαν - για την ώρα τουλάχιστον - χειρότερες εντάσεις.

Στο αποψινό (25/2) επεισόδιο του Survivor η προσοχή μάλλον θα πέσει στους Αθηναίους εάν κρίνουμε από το τρέιλερ που είναι στον αέρα και στο οποίο μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Η Κόκκινη ομάδα έχει χάσει και τις δύο ασυλίες της εβδομάδας με τη Βασιλική Μουντή και τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο να είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση και μάλιστα, ο δεύτερος δεν δείχνει να μπορεί να χωνέψει την υποψηφιότητά του και κυρίως το ποιοι συμπαίκτες του τον ψήφισαν.

«Τέλειωσε η περίοδος χάριτος, τώρα ξεκινάει το Survivor», θα πει χαρακτηριστικά ο παίκτης των Αθηναίων, δείχνοντας τις προθέσεις του, ενώ οι εντάσεις στην ομάδα δεν θα λείψουν ούτε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Τώρα, όσον αφορά το ποια ομάδα θα κερδίσει απόψε (25/2) την τρίτη ασυλία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι οι Επαρχιώτες.