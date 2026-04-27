Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (27/4) τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία

Η ήττα των «Επαρχιωτών» στο χθεσινό (26/4) επεισόδιο του Survivor έφερε και την πρώτη υποψηφιότητα από την ομάδα τους.

Θα καταφέρουν να επιστρέψουν στις νίκες, στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης, απόψε, Δευτέρα (27/4), στις 21.00, στον ΣΚΑΪ ή θα έχουν και δεύτερη υποψηφιότητα;

Η Δήμητρα Λιάγγα είναι πλέον υποψήφια μαζί με τους Νίκο Κάππο, Αλέξανδρο Κούρτοβικ και Μαντίσα Τσότα. Η Survivor των Μπλε ψηφίστηκε ομόφωνα από την ομάδα της.

Το αποτέλεσμα σχολιάστηκε από τον Μιχάλη Σηφάκη, ο οποίος έκρινε ως εσφαλμένη την απόφασή τους να κινηθούν στο γυναικείο κομμάτι.

Μπορεί ακόμα να επηρεάσει την πρώην ομάδα του ο Μιχάλης; Θα μπουν σε σκέψεις οι Μπλε για τις επιλογές τους;

Μετά τις εσωτερικές εντάσεις που είχαν, οι «Αθηναίοι» δείχνουν να μπαίνουν σε μία περίοδο ηρεμίας.

Η Αριάδνη Δημητρέλλου και η Μαντίσα Τσότα φαίνεται πως έχουν αφήσει πίσω τις διαφορές τους, ενώ συνολικά οι Κόκκινοι δίνουν την εντύπωση πως είναι πιο δεμένοι και με ανεβασμένη ψυχολογία.

Τι είναι αυτό που τους έχει βοηθήσει; Η αποχώρηση του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου ή η έλευση του Μιχάλη Σηφάκη;

Το αγώνισμα για τη δεύτερη ασυλία είναι γεμάτο ενδιαφέροντα ματσαρίσματα και αντιδράσεις που σχολιάζονται ιδιαίτερα στο Συμβούλιο του Νησιού. Μήπως ήρθε η ώρα να «πέσουν οι μάσκες»;

Πριν όμως γίνει αυτό, θα δούμε ποια από τις δύο ομάδες - Αθηναίοι ή Επαρχιώτες - θα κερδίσουν απόψε (27/4) την ασυλία και σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αθηναίοι είναι αυτοί που θα πανηγυρίσουν και απόψε (27/4) στέλνοντας τους Επαρχιώτες στο Συμβούλιο να αλληλοψηφιστούν.

Βέβαια, σίγουροι θα μπορούμε να είμαστε μόνο όταν δούμε αυτό το σενάριο να επαληθεύεται στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.