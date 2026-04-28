Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (28/4) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Πόσο επηρεάζει η επικοινωνία που έχουν οι δύο ομάδες του Survivor τις αποφάσεις που παίρνονται στη συνέχεια στα Συμβούλια; Υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που μπορούν με τα λόγια τους να οδηγήσουν τις εξελίξεις;

Στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης, απόψε, Τρίτη (28/4), στις 21.00, στον ΣΚΑΪ τα γεγονότα δίνουν τις απαντήσεις και μία ανακοίνωση ενθουσιάζει τους Survivors…

Οι Επαρχιώτες ηττήθηκαν στο χθεσινό αγώνισμα ασυλίας και στο Συμβούλιο έβγαλαν υποψήφιο τον Μάνο Μαλλιαρό, με οριακή διαφορά από τον Σταύρο Φλώρο. Στην υποψηφιότητά του, έπαιξε ρόλο η καρύδα που έδωσε στον Μιχάλη Σηφάκη ή υπάρχουν βαθύτερα αίτια για την ψήφισή του; Τα «πηγαδάκια» προσπαθούν να δώσουν την απάντηση.

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για τους Αθηναίους να εξισορροπήσουν το παιχνίδι, ώστε οι δύο ομάδες να έχουν τον ίδιο αριθμό υποψηφίων.

Θα καταφέρουν τον στόχο τους οι Κόκκινοι ή οι Μπλε θα επιστρέψουν στις νίκες; Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα (28/4) οι Επαρχιώτες είναι αυτοί που θα κερδίσουν στον στίβο μάχης και θα πανηγυρίσουν.

Ο Μάνος Μαλλιαρός, η Δήμητρα Λιάγγα, η Μαντίσα Τσότα, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ και ο Νίκος Κάππος είναι οι πέντε υποψήφιοι προς αποχώρηση που γνωρίζουμε ήδη και απόψε (28/4), η ηττημένη ομάδα θα αναδείξει την έκτη υποψηφιότητα. Θα είναι όμως έξι ή μία πιθανή ισοψηφία θα αυξήσει τον αριθμό των υποψήφιων προσώπων;

Το τηλεοπτικό κοινό θα κληθεί να στηρίξει με την ψήφο του τους Survivors που θέλει να παραμείνουν στο παιχνίδι.

Οι υποψήφιοι γνωρίζουν πως η αποχώρηση θα κριθεί σε στίβο μάχης με κανονικό run και στόχο. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα μονομαχήσουν αύριο (29/4) για την παραμονή τους;