Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (29/3) τον αγώνα για την πρώτη ασυλία - Το μεγάλο δίλημμα

Η νέα αγωνιστική εβδομάδα στο Survivor ξεκινάει απόψε, Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 21.00 με ένα μεγάλο δίλημμα! Ποιοι θα κερδίσουν την πρώτη ασυλία σύμφωνα με τα spoilers.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Η νέα αγωνιστική εβδομάδα στο Survivor ξεκινάει απόψε, Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 21.00 με ένα μεγάλο δίλημμα!

Το κουτί με τις πέτρες που χαρίζουν την ασυλία φτάνει στις δύο παραλίες. Αυτή τη φορά δεν φτάνει μόνο του, μαζί του φτάνει και ένα δίσκος με απολαυστικά hot dog. Οι Survivors όμως δεν μπορούν να έχουν και τα δύο, θα πρέπει να επιλέξουν.

Τι θα επικρατήσει η πείνα ή η στρατηγική και η επιθυμία για παραμονή στο παιχνίδι;

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες, για ακόμα μία φορά, στον στίβο μάχης.

Οι «Επαρχιώτες» τονωμένοι από το έπαθλο της προηγούμενης εβδομάδας θέλουν να κατακτήσουν επιτέλους και μία ασυλία. Οι «Αθηναίοι» νιώθουν πιεσμένοι από τις εσωτερικές εντάσεις, δεν θέλουν όμως να ρισκάρουν μία ήττα.

Ποια ομάδα θα κερδίσει την πρώτη ασυλία 

Η πρώτη ασυλία που χάνεται φέρνει στο προσκήνιο δεδομένα που υπήρχαν αλλά δεν είχαν συζητηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες οι Επαρχιώτες είναι αυτοί που θα κερδίσουν την σήμερα (29/3) την πρώτη ασυλία.

