Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (5/5) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Με δύο υποψήφιους ήδη από την ομάδα τους, την Μαντίσα Τσότα και τον Νίκο Κάππο, οι «Αθηναίοι» βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τρίτη 05 Μαΐου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Μετά από τον επεισοδιακό δεύτερο αγώνα ομαδικής ασυλίας, εχθές, και την προειδοποίηση του Γιώργου Λιανού για ποινές σε όσους παρεκτρέπονται, οι δύο ομάδες πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να αποδείξουν αγωνιστικά και στρατηγικά την αξία τους στο στίβο μάχης.

Ο τρίτος αγώνας ομαδικής ασυλίας, της εβδομάδας που διανύουμε, είναι απαιτητικός και θα αποκαλύψει το χρώμα της τρίτης υποψηφιότητας.

Στους Αθηναίους, η στάση της Μαντίσα Τσότα στους αγώνες έχει εντείνει την πόλωση. Η ίδια θεωρεί τον εαυτό της εκτός ομάδας και έχει αποφασίσει να συμπεριφέρεται ακριβώς όπως νιώθει.

Θα συνεχίσει να μπαίνει στα ματσαρίσματα ακολουθώντας τον δικό της ρυθμό ή θα θέσει τον εαυτό της εκτός αγωνίσματος, οδηγώντας την ομάδα της σε ποινή;

Οι Επαρχιώτες παίρνουν ανοιχτά θέση υπέρ της Μαντίσας δηλώνοντας πως είναι δίκαιη η στάση της. Πρόκειται για ειλικρινείς δηλώσεις ή μέρος μίας στρατηγικής, που στόχο έχει να πλήξει περισσότερο τους Αθηναίους;

Στο Συμβούλιο του Νησιού, η ηττημένη ομάδα θα κληθεί να δώσει την τρίτη υποψηφιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απόψε (5/5) αυτή θα είναι πάλι η ομάδα των Αθηναίων και μένει να δούμε ποιον θα βγάλουν τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση παίκτη.

Το πιθανότερο σενάριο - αν και ποτέ δεν ξέρεις - είναι τον Άλεξ Κούρτοβικ εφόσον πάντα οι Κόκκινοι χάσουν την τρίτη ασυλία και δεν έχουμε κάποια ανατροπή.

Ποιοι θα είναι λοιπόν οι τρεις Survivors που θα διεκδικήσουν την Πέμπτη (07/05) την ατομική ασυλία και ποιοι θα οδηγηθούν σε μονομαχία για την παραμονή τους;