Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (7/4) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε Μεγάλη Τρίτη (7/4) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα αγωνιστούν για την τρίτη ασυλία της εβδομάδας, γνωρίζοντας πως όποια ομάδα χάσει θα πρέπει να βγάλει δύο ακόμα παίκτες υποψήφιους προς αποχώρηση.

Η απρόσμενη ήττα των «Επαρχιωτών» χθες (6/4) στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας ανέδειξε ως δεύτερη υποψήφια την Κωνσταντίνα Μπακαρού στο πλευρό της Μαντίσα Τσότα.

Οι «Επαρχιώτες», ενώ φάνηκε εχθές (6/4) πως θα κάνουν δικό τους και το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας, ηττήθηκαν από τους «Αθηναίους» που ανέβασαν στροφές.

Στο Συμβούλιο του νησιού, οι Κόκκινοι μονοπώλησαν, για ακόμα ένα βράδυ τη συζήτηση, με την εσωτερική τους κόντρα, αλληλοκατηγορίες και χαρακτηρισμούς.

Σε όλη αυτή την ένταση, όπου οι Μπλε είναι παρατηρητές, ο Μιχάλης Σηφάκης εντόπισε κάτι που του έκανε εντύπωση και το συζήτησε με την παρέα του.

Έπεσε στην αντίληψή του πως η στάση του Benzy Καραντώνη απέναντι στη Μαντίσα Τσότα διαφοροποιείται από τη στάση της υπόλοιπης ομάδας και έκανε λόγο για φλερτ μεταξύ τους. Τι ισχύει τελικά μεταξύ των δύο Κόκκινων; Ένας έρωτας γεννιέται ή μία νέα στρατηγική αναπτύσσεται;

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας περιλαμβάνει έναν απαιτητικό υδάτινο στίβο. Ποια ομάδα θέλει περισσότερο τη νίκη; Θα διορθώσουν τα χθεσινά τους λάθη οι «Επαρχιώτες»; Θα δείξουν ενότητα για το αγώνισμα οι «Αθηναίοι»;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αθηναίοι είναι αυτοί που θα επικρατήσουν και σήμερα (7/4) στον στίβο μάχης, κερδίζοντας την τρίτη ασυλία και στέλνοντας τους Επαρχιώτες στο Συμβούλιο να αλληλοψηφιστούν.

Στο Συμβούλιο του νησιού, οι εντάσεις στην Κόκκινη ομάδα συνεχίζονται. Κοντά στη Μαντίσα, εκτός από τον Benzy, φαίνεται να βρίσκεται και η Όλγα Λοβέρα. Η υπόλοιπη ομάδα δείχνει να είναι εναντίον της.

Η ηττημένη ομάδα θα κληθεί να δώσει δύο ονόματα στην κάλπη. Ποιοι θα βρεθούν συνυποψήφιοι με την Κωνσταντίνα Μπακαρού και τη Μαντίσα Τσότα;

Μόλις ολοκληρωθούν οι υποψηφιότητες, το τηλεοπτικό κοινό θα κληθεί να στηρίξει με την ψήφο του τους Survivors, που θέλει να παραμείνουν, ώστε οι δύο που θα απομείνουν να μονομαχήσουν αύριο (8/4) για την παραμονή τους στο Survivor.