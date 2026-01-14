Survivor: Σταύρος για Gio - «Γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός, δεν μπορώ να τον πάρω στα σοβαρά»

Η πρώτη κόντρα που ξεκίνησε με το καλημέρα σας στο Survivor, ήδη από το πρώτο επεισόδιο, καλά κρατεί ανάμεσα στον Σταύρο Φλώρο από τους Επαρχιώτες και τον Gio Kay από τους Αθηναίους.

Στο χθεσινό (13/1) επεισόδιο του Survivor ο Σταύρος, μιλώντας στην κάμερα, έστρεψε τα «βέλη» του στον Gio λέγοντας πως ουσιαστικά γίνεται ρεζίλι στο παιχνίδι για να γίνει γνωστός στο κοινό.

«Γενικά ο Gio είναι το σόου του αυτό. Εγώ που τον ξέρω και σαν "νεολαία", γιατί αυτό είναι το κοινό του, η νεολαία πιο πολύ, δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά σαν άνθρωπο. Ξέρω ότι αυτό που κάνει για να γίνει γνωστός... Δεν μπορώ να του δώσω το respect. Ουσιαστικά γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός», είπε αρχικά ο Σταύρος Φλώρος.

Γενικότερα υπάρχει μια φράση που λέει ''σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει''. Οπότε ακούμε αυτή τη φράση και συνεχίζουμε κανονικά», πρόσθεσε ο παίκτης των Επαρχιωτών.

«Προσπαθεί σε όλους να ρίξει μια μπηχτή. Εδώ το έκανε στον Λιανό, δεν θα το κάνει σε κάποιον παίκτη; Είναι ο μόνος που μιλάει σε κάθε επεισόδιο, δηλαδή προσπαθεί να παίξει mind games για να μπει στο μυαλό του συμπαίκτη του», είπε σε άλλο σημείο ο Σταύρος.

Σε συζήτηση με τη Φανή, τον Μάνο Μαλλιαρό, τον Γιώργο και τη Δήμητρα, είπε: «Το κοινό του τον κοροϊδεύει, τον έχει για meme για αυτά που λέει, κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά».

Το «καρφί» του Gio στον Σταύρο: «Μιλάει το αφεντικό σου αδερφέ»

Λίγο αργότερα στο Συμβούλιο του Νησιού ο Gio την «είπε» και πάλι στον Σταύρο όταν εκείνος θέλησε να προσθέσει κάτι σε όσα έλεγε ο Μιχάλης Σηφάκης και αφορούσαν τις ασυλίες και τις υποψηφιότητες.

«Σε αυτό δεν σε ακούω. Ο Μιχάλης μιλάει τώρα, το αφεντικό σου μιλάει, αδερφέ. Περίμενε», είπε χαρακτηριστικά ο Gio με τον Σταύρο να απαντάει άμεσα, λέγοντας πως «δεν υπάρχει αφεντικό στην ομάδα».

Ταυτόχρονα και ο Μιχάλης που αρχικά δεν είχε ακούσει το «καρφί» του Gio δεν το άφησε να πέσει κάτω λέγοντάς του πως «το αφεντικό μου είναι ο Γιώργος που δεν σέβεσαι».

Μάλιστα, ο Μιχάλης δεν άφησε τον Σταύρο να μπλεχτεί σε καυγά με τον Gio λέγοντάς του «Stop», με τον Gio να ξαναλέει «Το αφεντικό δεν σε αφήνει να μιλήσεις» και τον Σηφάκη να μην αφήνει να δοθεί συνέχεια στην όλη ένταση ούτε εκείνη τη στιγμή ούτε στο μέλλον ανάμεσα στον Gio και οποιονδήποτε παίκτη των Επαρχιωτών.