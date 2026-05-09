Survivor: Στο στόχαστρο η χειραψία Ιωάννας - Αναστασίας και η αγκαλιά του Σηφάκη στη Μαντίσα

Μπορεί η Μαντίσα Τσότα να αποχώρησε από το Survivor την Πέμπτη (7/5), όμως, απ' ότι φαίνεται θα «απασχολήσει» τους παίκτες και στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί αύριο Κυριακή (10/5) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και αυτό λόγω της αγκαλιάς που της έκανε στο τέλος ο Μιχάλης Σηφάκης.

Η Μαντίσα έχασε στη μονομαχία από τον Νίκο Κάππο με 3-1 με την Αριάδνη Δημητρέλου να μην κρύβει πως αυτό δεν το περίμενε και λίγο πριν αποχωρήσει από το Survivor, όλοι οι συμπαίκτες της - Αθηναίοι και Επαρχιώτες - την αποχαιρέτισαν ο ένας μετά τον άλλο.

Ωστόσο, η αγκαλιά του Μιχάλη Σηφάκη, αλλά και όσα της είπε σχολιάστηκαν έντονα τόσο στο X από τους τηλεθεατές την ώρα προβολής του επεισοδίου όσο και από κάποιους συμπαίκτες του, όπως μπορούμε να δούμε στο τρέιλερ για το αυριανό (10/5) επεισόδιο του Survivor.

«Η υποκρισία των Μπλε, από τον Βαλάντη που ήσουν υποψήφια, σε έβγαλαν για να σε διώξουν, γιατί σε φοβούνται», είπε αρχικά ο Μιχάλης στη Μαντίσα με την παίκτρια να του απαντάει «τα κατάφερες».

«Εγώ; Όχι. Από τον Βαλάντη ήσουν υποψήφια και έβγαλαν εμένα που δεν ήθελα για να σε διώξουν. Όταν δεις το παιχνίδι με ηρεμία, θα πιούμε έναν καφέ έξω», της είπε στη συνέχεια ο Μιχάλης.

Αμέσως μετά είδαμε τη χειραψία που έκαναν η Αναστασία και η Ιωάννα, οι οποίες είχαν αποχαιρετήσει από πιο πριν τη Μαντίσα, μια κίνηση που έκανε πολλούς φαν του ριάλιτι επιβίωσης να σχολιάσουν στο X πως δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά σήμαινε ότι τα κατάφεραν να διώξουν μια δυνατή παίκτρια.

mission accomplished

μονο η μαντισα κ οι φανς της δεν το πηραν χαμπαρι ποτε 🫢

ο σηφακης φταει για ολα 😂#survivorgr pic.twitter.com/Ol1Ho3egOt — NIK_มวยไทย (@Niko58765) May 7, 2026

Στο αυριανό (10/5) επεισόδιο θα δούμε τον Benzy και τον Γιώργο Πολύχρο να βάζουν στο στόχαστρο τον Σηφάκη για την αγκαλιά στη Μαντίσα με τον πρώτο να κάνει λόγο για «γύρισμα της μπιφτέκας» και να λέει πως «πρέπει να διώξουμε τη Μιλένα και τον Μάικ» αν και δεν φαίνεται σε ποια ή ποιον το λέει. «Θα σε διώξω πολύ εύκολα να ξέρεις», λέει στη συνέχεια ο Benzy.

«Μιχάλη, αγαπητέ μου, ξέρουμε τι παπατζής είσαι. Πήγες έπιασες το κορίτσι, είπες την παπάτζα σου, γύρισες, γέλασες, ντροπή σου», λέει χαρακτηριστικά με τη σειρά του ο Πολύχρος.

Κάτι ακόμα που βλέπουμε στο τρέιλερ και θα έχει ενδιαφέρον είναι ότι θα γίνουν και άλλες ανταλλαγές παικτών μεταξύ Αθηναίων και Επαρχιωτών χωρίς το τρέιλερ να δίνει κάποιο ικανό στοιχείο για να καταλάβουμε ποιοι παίκτες ή ποιες παίκτριες αλλάζουν ομάδα.