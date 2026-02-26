Survivor: Τι ώρα θα παιχτεί απόψε Πέμπτη (26/2) στον ΣΚΑΪ το επεισόδιο με την αποχώρηση της εβδομάδας

Η πιο κρίσιμη ημέρα της εβδομάδας για το Survivor έφτασε και απόψε (26/2) στο τέλος του επεισοδίου θα ξέρουμε ποιος από τους τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση παίκτες θα εγκαταλείψει τον Άγιο Δομίνικο και θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι παίκτες είναι η Βασιλική Μουντή και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος από τους Αθηναίους και η Δήμητρα Λιάγγα από τους Επαρχιώτες με τις δύο κοπέλες να έχουν ξαναβγεί υποψήφιες, ενώ για τον Δημήτρη είναι η πρώτη φορά.

Την προηγούμενη φορά που η Βασιλική και η Δήμητρα ήταν υποψήφιες προς αποχώρηση, σώθηκαν από το κοινό, οπότε μένει να δούμε εάν η ιστορία θα επαναληφθεί για κάποια από τις δύο ή όχι.

Πριν φτάσουμε εκεί, θα δούμε Αθηναίους και Επαρχιώτες να ρίχνονται στον στίβο μάχης για τον αγώνα επάθλου της εβδομάδας με τις εντάσεις μεταξύ των δύο ομάδων να μην απουσιάζουν εάν κρίνουμε από το τρέιλερ, το οποίο μπορείς να δεις στη συνέχεια.

Με άλλα λόγια, το αποψινό επεισόδιο του Survivor θα έχει λίγο από όλα προτού φτάσουμε στην αποχώρηση παίκτριας ή παίκτη.

Επειδή, όμως, αυτή την εβδομάδα - όπως και την προηγούμενη - η ώρα προβολής του ριάλιτι επιβίωσης διέφερε κάποιες ημέρες από τα συνηθισμένα και εύλογα μπορεί να αναρωτιέσαι τι ώρα θα ξεκινήσει απόψε Πέμπτη (26/2) το Survivor στον ΣΚΑΪ, η απάντηση είναι στην «κλασική» όλα αυτά τα χρόνια ώρα προβολής του, δηλαδή στις 21.00.