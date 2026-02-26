Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (26/2) τον αγώνα επάθλου - Ποιος ίσως σωθεί και η αποχώρηση

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται απόψε Πέμπτη (26/2) στο Survivor με την αποχώρηση της εβδομάδας και τρεις παίκτες - Βασιλική Μουντή, Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και Δήμητρα Λιάγγα - να περιμένουν να δουν ποιος σώθηκε χάρη στην ψηφοφορία του κοινού και ποιοι θα είναι οι δύο που θα χρειαστεί να μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο παιχνίδι.

Η χθεσινή νίκη των Αθηναίων τους γέμισε αυτοπεποίθηση, αν και υπάρχει διάχυτη η αίσθηση πως οι Επαρχιώτες «έδωσαν» το παιχνίδι, για να μπουν σε ψηφοφορία.

Άλλωστε είδαμε χθες (25/2) τον Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα, σε προσωπική του συνέντευξη, να δηλώνει πως κατά τη διάρκεια του αγώνα για την τρίτη ασυλία, η Ιωάννα Δεσύλλα και η Αναστασία Στεργίου του ανέφεραν ότι ενδεχόμενη ήττα της ομάδας, θα είναι προς όφελος των Επαρχιωτών.

Σήμερα (26/2) στην παραλία των Μπλε, οι περισσότεροι ξυπνούν αδιάθετοι και πιθανολογούν πως τους έχει πειράξει κάτι που έφαγαν. Θα μπορέσουν να μπουν στον αγώνα επάθλου με τη δυναμική που χρειάζεται;

Ο στίβος μάχης απαιτεί συγκέντρωση και καθοδήγηση από τον πάγκο. Ωστόσο, κάποιοι αποφασίζουν να μπερδέψουν τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας, φωνάζοντάς τους.

Ποιος το ξεκίνησε και ποιοι αντιδρούν έντονα σε αυτή τη στρατηγική; Το τρέιλερ του αποψινού (26/2) επεισοδίου απαντάει στα δύο ερωτήματα και η απάντηση στο πρώτο είναι ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, ο οποίος δείχνει να φωνάζει στη Βασιλική όσο εκείνη αγωνίζεται με κλειστά μάτια με τους Αθηναίους να αντιδρούν έντονα στη συνέχεια.

Τώρα όσον αφορά το ποιος κερδίζει απόψε Πέμπτη (26/2) τον αγώνα επάθλου, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους Αθηναίους.

Survivor: Ποιος είναι το πιθανότερο να σωθεί και η μονομαχία για την αποχώρηση

Βέβαια, κακά τα ψέματα το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι ποια παίκτρια ή ποιος παίκτης θα σωθεί από την ψηφοφορία του κοινού και ποιοι θα είναι οι δύο παίκτες που θα μονομαχήσουν για να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο Survivor.

Και οι τρεις παίκτες που είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο από την πρώτη ημέρα του φετινού Survivor με τις Βασιλική Μουντή και Δήμητρα Λιάγγα να έχουν ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση και να έχουν σωθεί από το κοινό.

Από την άλλη, για τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο είναι η πρώτη φορά που είναι υποψήφιος με τις πληροφορίες να υποστηρίζουν πως αυτός είναι ο παίκτης που τελικά θα σωθεί.

Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλείσουμε και μια πιθανή ανατροπή, αφού στο X υπάρχει μεγάλο κύμα υποστήριξης στη Δήμητρα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε χθες (25/2) η υποψηφιότητά της με τους φαν του Survivor να θεωρούν ότι είναι άδικο να τη βγάζουν στον τάκοι οι Επαρχιώτες τη στιγμή που τους έφερε νίκες στον αγώνα ασυλίας. Είναι αβέβαιο, όμως, κατά πόσο αυτή η στήριξη μετατράπηκε και σε ψήφους ή παρέμεινε σε επίπεδο tweets.

Όπως και να έχει, η Βασιλική Μουντή συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες να σωθεί από το κοινό, οπότε μένει να δούμε στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε Πέμπτη (26/2) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ ποιοι θα είναι τελικά οι δύο υποψήφιοι που θα μονομαχήσουν και ποια ή ποιος θα αποχωρήσει από το Survivor.