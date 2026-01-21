Survivor: Το X «δίκασε» τους Επαρχιώτες που έβγαλαν υποψήφιο τον Σταύρο - «Κλικάρα από τις λίγες»

Απρόβλεπτη τροπή πήρε το Συμβούλιο του Νησιού στο χθεσινό (20/1) επεισόδιο Survivor αφού τελικά βγήκαν δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες και μάλιστα, σε πολλούς τηλεθεατές δεν άρεσε η μία υποψηφιότητα, «δικάζοντας» μέσω X τα άτομα που τον ψήφισαν.

Συγκεκριμένα στον αγώνα για την τρίτη ασυλία, οι Επαρχιώτες ηττήθηκαν - η δεύτερη ήττα τους αυτή την εβδομάδα - από τους Αθηναίους με 10-7 και έτσι κλήθηκαν να αλληλοψηφιστούν.

Διαβάστε επίσης - Η απίθανη ώρα που έβαλε το Star τα Φιλαράκια

Από την κάλπη λόγω ισοψηφίας (6 - 6) βγήκαν στον τάκο ο Σταύρος Φλώρος και η Φωτεινή Καλεύρα με τον πρώτο να μην κρύβει ότι σοκαρίστηκε με το αποτέλεσμα και να κάνει λόγο για στρατηγική από πλευράς κάποιων μελών της ομάδας του και τη δεύτερη να μην κρύβερι ότι το περίμενε λόγω πεσμένης απόδοσης στα αγωνίσματα και ότι είναι «οκ» με το αποτέλεσμα.

Να υπενθυμίσουμε ότι από τις ψηφοφορίες των δύο προηγούμενων ημερών, υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι και η Ελένη Ζαράγγα πάλι από τους Επαρχιώτες, αλλά και ο Γιάννης Στίνης από τους Αθηναίους.

Δεδομένου λοιπόν ότι οι υποψήφοι για αυτή την εβδομάδα είναι 4, ο Γιώργος Λιανός εξήγησε ότι δύο παίκτες θα σωθούν από το κοινό και οι άλλοι δύο θα πάνε σε μονομαχία.

Από τις τέσσερις υποψηφιότητες, αυτή του Σταύρου δεν άρεσε καθόλου σε πολλούς φαν του Survivor με αποτέλεσμα στο X να εμφανιστούν πολλά υποστηρικτικά tweets, τα οποία σχολίαζαν αρνητικά κάποιες παίκτριες της Μπλε Ομάδας που τον ψήφισαν, κάνοντας λόγο για κλίκα και στρατηγική, όπως είπε και ο ίδιος ο παίκτης, που θα τους γυρίσει όμως μπούμερανγκ.

«Θεωρώ ότι είναι άδικο, σεβαστή η γνώμη τους εννοείται, απλά είναι ξεκάθαρα θέμα στρατηγικής και κλίκας», είπε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Φλώρος και με μια ματιά στα παρακάτω tweets μπορούμε να διαπιστώσουμε πως την άποψή του τη συμμερίζονται πολλοί ακόμα, εκτιμώντας πως θα σωθεί σίγουρα από το κοινό.

#survivorGR Στηριξτε ολοι αυτο το παιδι του αξιζει να βρισκεται και με το παραπανω μεσα δεν θα σας περασει αυτο στην κλικα που εχετε χτισει.



Σταυρο γερα. pic.twitter.com/g6BdLRDV4Q — !Dikastis (O)! (@dikastis43211) January 20, 2026

Μια μια θα φεύγετε. Θα σας δούμε θα φεύγετε μια μια. #survivorGR pic.twitter.com/15vxyLnrfI — 🐝Dimitris 🐝 (@D13Ragnar) January 20, 2026

Εσυ θα μείνεις μην αγχώνεσαι .

Γιατι εισαι απ τους λίγους κ ισως ο μόνος σαν προσωπικότητα που αξίζει στην ομάδα.

Ας φύγει μια απ τα παλτα.#survivorGR #survivorGR26 pic.twitter.com/DdaGYAGcOo — Hendrik🌪🥊🐎 (@HandriK86206057) January 20, 2026

#survivorGR Αληθεια Δεσυλλα?

Ο Σταυρος ειναι ο πιο αδυναμος για σενα?

Χ ολες οι γυναικες για μενα

Κρατηστε τις παρεες σας λοιπον,και θα φευγετε μια μια pic.twitter.com/mOsFMeEYWl — 👑Maria 🏹💯 (@KarasavMaria) January 20, 2026

Ειναι καλος παικτης ο Σταυρος; Εως τωρα οχι!

Μπορει να δυναμωσει; Μαλλον ναι!

Επρεπε σημερα να βγει; Οχι!#survivorGR — Narcissist_mf (@narcissistlolad) January 20, 2026

Κ καλά “δίνει” Φωτεινή κ συγχρόνως παρακινεί κ τους φανς του να την ψηφίσουν να μείνει…

Για τον Σταύρο (τον“γιο”του κ κλάσεις ανώτερο παίκτη) ούτε λόγος, ούτε “έκπληξη”που ψηφίστηκε απ’τις κολλητές του…

Congrats Σηφάκη👎

Κλικάρα απ’τις λίγες έφτιαξες🫤#survivorGR#survivorGR26 pic.twitter.com/WeF9lcwgPO — 🏆PM__ΚΟΥΠ-ΑΤΙ🐎__δες__DM📩 🏆🐎🏆🚜🦌 🥑 (@wild_flowerita) January 21, 2026