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Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη μητέρα του: «Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω»

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο κινουμένων σχεδίων επέλεξε να μιλήσει για τη μητέρα του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λέγοντας πως «το κουδούνι δεν θα ξαναχτυπήσει».

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Γρηγόρης Αρναούτογλου
Γρηγόρης Αρναούτογλου | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Συγκινεί η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος έχασε τη μητέρα του πριν λίγους μήνες. Ο γνωστός παρουσιαστής δημοσίευσε ένα απόσπασμα κινουμένων σχεδίων και έγραψε χαρακτηριστικά πως «αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου:

«Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανάκουσω…Η μητέρα μου έφυγε από την ζωή πριν λίγους μήνες. Μακάρι όμως να ήξερα ότι από ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και, όταν ανοίξω την πόρτα, θα την αντικρίσω. Όλα αυτά σας τα γράφω για όλους εσάς που έχετε ακόμα την μαμά σας, να βρείτε λίγο χρόνο ή πολύ και να πάτε να την δείτε… Και να της κάνετε μια τεράστια αγκαλιά”.

“Και τον μπαμπά σας. Μια μέρα έτσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι δεν θα ξαναχτυπήσει».

 

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