Συγκίνησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλώντας για τη μητέρα του: «Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (8/2) με νέο επεισόδιο του The 2Night Show, το πρώτο μετά τον θάνατο της μητέρας του και στην έναρξη ο παρουσιαστής θέλησε να ευχαριστήσει για την αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο το τελευταίο διάστημα και τη συμπαράσταση, καθώς επίσης να μοιραστεί κάποιες σκέψεις και συναισθήματά του.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι όχι. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε το οκ να μην κάνουμε εκπομπή τη Δευτέρα και την Τρίτη», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αμέσως μετά την προβολή ενός αφιερωματικού βίντεο που είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες του για τη μητέρα του.

«Πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες τη θυμούνται από τα πρωινά να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα.

Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά όταν αυτό συμβαίνει, τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια.

Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, ένα σίριαλ, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις μια μάνα να αγκαλιάζει ένα παιδί ή ο μεγάλος γιος που πηγαίνει με το εγγόνι και τώρα λες όλα αλλάζουν», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Σίγουρα κάποιοι τα έχετε ζήσει στο παρελθόν, οπότε καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτή είναι η νορμάλ πορεία. το νορμάλ είναι τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», είπε στη συνέχεια ο γνωστός παρουσιαστής, ο οποίος ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως από εδώ και στο εξής το The 2Night Show θα προβάλλεται και κάποιες Κυριακές.