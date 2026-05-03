Συνεχίζει το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και την επόμενη σεζόν: Νέα σειρά για τον Λάκη Λαζόπουλο

Στα μέσα Μαίου θα ρίξει κατά πάσα πιθανότητα «αυλαία» για τη φετινή σεζόν το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο. Εδώ και καιρό η σατιρική εκπομπή του Mega έχει πάρει το «πράσινο φως» και για την επόμενη σεζόν καθώς ο σταθμός είναι απόλυτα ικανοποιημένος τόσο από το περιεχόμενο της εκπομπής και την παρεμβατικότητα που έχει η σάτιρα του Λάκη όσο και από τις επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Δεν θα μπορούσε λοιπόν η εκπομπή να λείπει από το πρόγραμμα του Mega την επόμενη χρονιά που μάλιστα θα είναι και προεκλογική.

Σύντομα θα ξεκινήσει και η προετοιμασία της νέας σειράς του Λάκη Λαζόπουλου «17 βαλίτσες και μια μαύρη» που σηματοδοτεί και την επιστροφή του δημιουργού στη μυθοπλασία. Το στήσιμο της παραγωγής θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε Νέα Υόρκη και Μυτιλήνη ενώ δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για το πότε η σειρά θα βγει στον τηλεοπτικό αέρα με το ενδεχόμενο να πάει για το φθινόπωρο του 2027 να είναι αρκετά πιθανό.

Η σειρά έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει την επιμέλεια όχι όμως τη σκηνοθεσία ενώ θα κρατήσει και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς.