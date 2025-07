Τα 10 καλύτερα κινηματογραφικά φιλιά που έγραψαν ιστορία

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα φιλιά. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού και επειδή όλα τα ωραία ξεκινούν από ένα φιλί, το Reader.gr συγκέντρωσε σε μία λίστα τα 10 καλύτερα που έχουν γράψει κινηματογραφική ιστορία.

Ρετ και Σκάρλετ στο Gone With The Wind (1939)

Ο Ρετ (Κλαρκ Γκέιμπλ) και η Σκάρλετ (Βίβιαν Λι) έγραψαν κινηματογραφική ιστορία με το φιλί τους να θεωρείται ένα από τα κορυφαία. Με φόντο το κόκκινο του πάθους, είπαν λόγια αγάπης και αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί συνοδευόμενο από ένα ηχηρό χαστούκι που έμεινε αξέχαστο.

Χαν Σόλο και Πριγκίπισσα Λέια στο The Empire Strikes Back (1980)

Το επεισόδιο 5 του Star Wars «The Empire Strikes Back» μάς δίνει ένα πολύ καυτό φιλί μεταξύ της πριγκίπισσας Λέια και του Χαν Σόλο. Έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από μια αυτοκρατορική επίθεση πάνω στο Millennium Falcon, το οποίο δυσλειτουργεί. Ενώ εκείνη το φτιάχνει, ο Χαν έρχεται χαμογελαστός κοντά της, προσπαθώντας να βοηθήσει- η Λέια ψιθυρίζει ότι είναι «παλιάνθρωπος» και το αναπόφευκτο φιλί τους διακόπτεται από τον C3PO, ο οποίος φλυαρεί ότι έχει απομονώσει την αντίστροφη ζεύξη ρεύματος-ροής.

Σαμ και Μόλι στο Ghost (1990)

Το Αόρατος Εραστής (σ.σ. Ghost‎‎) είναι αμερικανική αισθηματική, δραματική ταινία φαντασίας παραγωγής 1990, σε σκηνοθεσία Τζέρι Ζάκερ και σενάριο Μπρους Τζόελ Ρούμπιν, με πρωταγωνιστές τους Πάτρικ Σουέιζι, Ντέμι Μουρ και Γούπι Γκόλντμπεργκ.

Η ταινία, που αφηγείται την ιστορία του Σαμ και της Μόλι, έκανε τεράστια επιτυχία με τις συνολικές εισπράξεις να αγγίζουν τα 505,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και η τελευταία σκηνή έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη του κοινού.

Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Σαμ και της Μόλι άγγιξε τις καρδιές των τηλεθεατών και έγραψε ιστορία.

Τσαρλς και Κάρι στο «Τέσσερις Γάμοι και μία Κηδεία» (1994)

Το Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία (αγγλικά: Four Weddings and a Funeral) είναι μια βρετανική ρομαντική κομεντί του 1994 και αφηγείται τις περιπέτειες του Τσαρλς (Χιού Γκραντ) και του κύκλου των φίλων του μέσα από μια σειρά κοινωνικών περιστάσεων, καθώς ο καθένας τους γνωρίζει τον έρωτα. Η Άντι Μακ Ντάουελ πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Κάρι που αγαπά τον Τσαρλς. Οι δύο τους ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί στη βροχή που έχει αφήσει ιστορία.

Τζακ και Ρόουζ στον Τιτανικό (1997)

Το φιλί που αντάλλαξαν η Ρόουζ (Κέιτ Γουίνσλετ) και ο Τζακ (Λεονάρντο ντι Κάπριο) στην πλώρη του Τιτανικού αδιαμφισβήτητα έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία, αν και θα έλεγε κανείς ότι ήταν το λιγότερο συναρπαστικό πράγμα που έκαναν σε εκείνο το πλοίο.

Πίτερ και Μέρι-Τζέιν στο SpiderMan (2002)

Το φιλί που έθεσε ψηλά τον πήχη για τις ερωτικές σκηνές των υπερηρώων ήταν εκείνο ανάμεσα στους Πίτερ Πάρκερ (Τόμπι Μαγκουάιρ) και Μέρι – Τζέιν (Κίρστεν Ντανστ) στην ταινία SpiderMan το 2002.

Η Μέρι – Τζέιν, χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο άνθρωπος που την έσωσε, θέλει να τον ευχαριστήσει. Αφαιρεί, λοιπόν, τη μάσκα ενώ εκείνος κρέμεται από τον ιστό και τον φιλά.

Άλι και Νόα στην ταινία Το Ημερολόγιο (2004)

Μπορεί ο Νόα (Ράιαν Γκόσλινγκ) και η Άλι (Ρέιτσελ ΜακΆνταμς) να μην ήταν οι πρώτοι που φιλιούνται στη βροχή, όμως το φιλί τους έχει αναμφισβήτητα μείνει αξέχαστο στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου.

Ένις και Τζακ στο Brokeback Mountain (2005)

Τέσσερα χρόνια μετά την αρχική τους παθιασμένη, πολύπλοκη σχέση, ενώ έβοσκαν πρόβατα στην απομόνωση του Brokeback Mountain στο Wyoming, ο Τζακ επιστρέφει για να δει τον Ένις, ο οποίος είναι πλέον παντρεμένος. Η ενθουσιώδης αγκαλιά τους έξω από το σπίτι του κλιμακώνεται γρήγορα σε ένα έντονα ερωτικό, κρυφό φιλί.

Κάρολ και Ντελφίν στο Summertime (2015)

Το Summertime της Catherine Corsini διαδραματίζεται στο Παρίσι του 1971, όταν ένα δημόσιο φιλί μεταξύ δύο γυναικών ήταν ακόμα σκανδαλώδες, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Guardian. Η Ντελφίν (Izïa Higelin) είναι κόρη αγρότη που έρχεται στο Παρίσι για σπουδές και ερωτεύεται την όμορφη Κάρολ (Cécile de France). Οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί σε έναν απομονωμένο παράδρομο με φόντο τον θόρυβο της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Νόα και Τζοάν στο Nobody Wants This (2024)

Κλείνουμε με ένα τηλεοπτικό και όχι κινηματογραφικό φιλί, το οποίο όμως δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας, καθώς θεωρείται το καλύτερο της δεκαετίας.

Το πρώτο φιλί ανάμεσα στον Νόα και την Τζοάν στη σειρά, έκανε πάταγο στο διαδίκτυο, ξεφεύγοντας από τις γραφικότητες ενός συνηθισμένου νεανικού φιλιού, όπως γράφει το Us Magazine.

Ο λόγος για τον οποίο πολλοί θεατές έχουν ενθουσιαστεί τόσο με αυτό το περιβόητο φιλί του δεύτερου επεισοδίου, έχει να κάνει τόσο με το «χτίσιμο», όσο και με τους πρωταγωνιστές.

Και φυσικά η σωστή ατμόσφαιρα την ώρα του φιλιού. Ζεστά φώτα πλαισιώνουν τέλεια το ζευγάρι, και δίνουν τη σωστή παιχνιδιάρικη διάσταση στα λογοπαίγνια και τα πειράγματα πριν την κορύφωση, ενώ άψογη είναι και η μουσική επένδυση, με το See Her Out (That's Just Life) των Francis and the Lights.