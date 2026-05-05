Τα on air πειράγματα Οικονόμου - Παυλόπουλου για την τετραήμερη εργασία: «Πες το στον Αλαφούζο»

Τα on air πειράγματα μεταξύ Δημήτρη Οικονόμου - Άκης Παυλόπουλου και Μανώλη Κωστίδη με αφορμή την τετραήμερη εργασία: «Ρε πες το στον Αλαφούζο και άστον Μητσοτάκη».

Την τετραήμερη εργασία σχολίασαν με χιούμορ ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος μέσα από τον αέρα του Σήμερα στον ΣΚΑΪ με τους δύο δημοσιογράφους να πειράζουν τον συνεργάτη τους, Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος δεν έδειχνε να συμμερίζεται τον... ενθουσιασμό τους και να προτιμά το τωρινό 5ήμερο μοντέλο εργασίας.

«Ψήφισε Ανδρουλάκη να έχεις τέσσερις ημέρες» είπε, μεταξύ άλλων, ο Οικονόμου στον Παυλόπουλο με τον δεύτερο να του απαντάει: «Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά... Με τον ίδιο μισθό».

«Σκεφτείτε να ψηφίζαμε με κριτήριο αυτό το πράγμα», σχολίασε από πλευράς του ο Κωστίδης με τον Οικονόμου να αναρωτιέται «γιατί όχι;».

«Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να είμαστε όσο πιο παραγωγικοί μπορούμε», απάντησε ο Μανώλης Κωστίδης με τον Δημήτρη Οικονόμου να τον πειράζει λέγοντας:

«Εξαρτάται που είναι κάθε φορά. Όταν είναι στην Τουρκία, κάθεται 9 ημέρες. Όταν έρχεται στην Ελλάδα, δουλεύει. Γι' αυτό τον βολεύει αυτό».

«Το πιο εύκολο που μπορώ να πω είναι η τριήμερη εργασία, τρεις να δουλεύουμε και τέσσερις να καθόμαστε, αλλά πες το αυτό στον Στουρνάρα, στον Μητσοτάκη ή στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν», είπε τότε ο Μανώλης Κωστίδης με τον Δημήτρη Οικονόμου να πετάει επική ατάκα και πολύ πιο ρεαλιστική: 

«Ρε πες το στον Αλαφούζο, άστον Μητσοτάκη και την Ούρσουλα. Πήγαινε πάνω και πες "αφεντικό, σκέφτηκα αυτό, πώς τα βλέπεις τα πράγματα; Θα σου πει "στο καλό, παιδί μου".

