Τα έχασαν στο «Πρωινό»: Εκεί που έπαιζε Καμπούρης... πετάχτηκε Γκιλφόιλ με μπλούζα Ολυμπιακού - «Γα... ζητώ συγγνώμη»

Η μετάδοση του βίντεο διακόπηκε και ο Γιώργος Λιάγκας, αναστατωμένος, ζήτησε συγγνώμη.

Gkilfoil
Η Γκιλφόιλ... ακάλεστη στον Λιάγκα | Youtube
Απρόοπτο στον «αέρα» της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα και το πάνελ να «παγώνου» όταν μέσα σε βίντεο που έπαιζε, υπήρχε φωτογραφία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τους αδερφούς Αγγελόπουλους και την πρέσβειρα να κρατάει μία φανέλα του Ολυμπιακού με το όνομά της.

Η φωτογραφία της Γκιλφόιλ δεν είχε καμία σχέση με το θέμα που έπαιζε. Στο βίντεο μιλούσε ο Φίλιππος Καμπούρης για το κύκλωμα με τις απάτες.

Στη συνέχεια, η μετάδοση του βίντεο διακόπηκε και ο Γιώργος Λιάγκας, αναστατωμένος, ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές.

«Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη! Ζητώ συγγνώμη! Τι να πω γαμ… για την Κίμπερλι που ξαφνικά πετάχτηκε στο θέμα αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Θέλω να είμαστε πιο προσεκτικοί παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ! Ζητώ συγγνώμη για ακόμη μια φορά», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

 

