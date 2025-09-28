Τα Φαντάσματα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του Star

Η ελληνική τηλεόραση αποκτά μια νέα κωμική προσθήκη με τη σειρά «Τα Φαντάσματα», μια διασκευή της βρετανικής επιτυχίας «Ghosts». Τη Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star η Έλλη Τρίγγου και ο Ορφέας Αυγουστίδης κάνουν πρεμιέρα με «Τα Φαντάσματα».

Με φόντο ένα παλιό αρχοντικό και πρωταγωνιστές που καλούνται να συμβιώσουν με εννέα φαντάσματα, η σειρά υπόσχεται να ανανεώσει το είδος της κωμωδίας με μια δόση μεταφυσικού χάους και ιστορικής τρέλας.

«Τα Φαντάσματα»: Η πλοκή

Η ιστορία ξεκινά όταν ένα νεαρό ζευγάρι, η Μαρίνα και ο Χάρης, κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Με όνειρα για μια νέα αρχή, μετακομίζουν στο σπίτι, μόνο για να ανακαλύψουν πως δεν είναι οι μόνοι ένοικοι.

Εννέα φαντάσματα, καθένα από διαφορετική εποχή και με εντελώς ξεχωριστή προσωπικότητα, στοιχειώνουν το χώρο.

Αντί για τρόμο, όμως, η σειρά επιλέγει το χιούμορ. Οι φαντασματικοί συγκάτοικοι δημιουργούν απρόσμενες καταστάσεις, γεμάτες παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές αλληλεπιδράσεις με τους ζωντανούς.

Το αποτέλεσμα; Μια κωμωδία που συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν, το φανταστικό με το καθημερινό.

«Τα Φαντάσματα»: Ποιοι είναι οι ηθοποιοί της σειράς

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου, που υποδύονται το ζευγάρι των «τυχερών» κληρονόμων. Πλαισιώνονται από ένα πολυσυλλεκτικό καστ που ενσαρκώνει τα φαντάσματα με μοναδικότητα και χιούμορ:

Ναταλία Τσαλίκη

Αγορίτσα Οικονόμου

Θοδωρής Σκυφτούλης

Άρης Τρουπάκης

Χάρης Φλέουρας

Άλκης Μπακογιάννης

Ευαγγελία Καρακατσάνη

Νίκος Γιαλελής

Στέλιος Ιακωβίδης

Κάθε φάντασμα έχει τη δική του ιστορία, εποχή και ιδιοτροπία, προσφέροντας μια πολυφωνία χαρακτήρων που υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο.

Οι συντελεστές της σειράς

Η σειρά φέρει την υπογραφή του Λευτέρη Παπαπέτρου στη διασκευή του σεναρίου, ενός δημιουργού με μακρά πορεία στην ελληνική τηλεόραση και αίσθηση του χιούμορ που ταιριάζει απόλυτα στο ύφος της σειράς.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Αμαλία Γιαννίκου, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το φανταστικό, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου οι ζωντανοί και οι νεκροί συνυπάρχουν με απρόβλεπτο τρόπο.