Τα Φαντάσματα: Πότε είναι το επόμενο επεισόδιο και ποια μέρα θα παίξει σε επανάληψη το πρώτο

Πρεμιέρα χθες Κυριακή (28/9) στο Star για τη νέα σειρά «Τα Φαντάσματα» με την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη να υποδύονται ένα νεαρό ζευγάρι που κληρονομεί ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, το οποίο, όμως, είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα διάφορων εποχών, με αποτέλεσμα να ακολουθούν πολλές ξεκαρδιστικές και σουρεάλ καταστάσεις.

Η σειρά κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης, αποσπώντας την πρωτιά στο δυναμικό κοινό, ενώ και στο X τα κολακευτικά σχόλια για το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, αλλά και τα φαντάσματα έπεσαν «βροχή».

Διαβάστε ακόμα: Γιατί «Τα Φαντάσματα» είναι μια κωμωδία για την οποία θα μιλάμε για καιρό

Αναλυτικότερα, τα Φαντάσματα απέσπασαν 18,3% στο δυναμικό κοινό και 15,3% στο γενικό σύνολο.

Η σειρά, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 10 επεισόδια, θα προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση και συγκεκριμένα κάθε Κυριακή στις 21.00 στο Star.

Το τρέιλερ για το δεύτερο επεισόδιο, το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, είναι ήδη στον αέρα.

Για όσους δε έχασαν το πρώτο επεισόδιο, μπορούν να το δουν σε επανάληψη την ερχόμενη Πέμπτη (2/10) στις 21.00.