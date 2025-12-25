Τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα επεισόδια της ελληνικής τηλεόρασης

Οι «Τρεις Χάριτες» κλείνονται σε ασανσέρ μαζί με τον Άγιο Βασίλη, οι «Απαράδεκτοι» κάνουν μια απολαυστικά απαράδεκτη διαδρομή στην ελληνική ιστορία, το «Παρά πέντε» συγκινεί και η αξεπέραστη Σωσώ ραντίζει κουραμπιέδες με ποντικοφάρμακο και στολίζει ένα κατάμαυρο Χριστουγεννιάτικο δέντρο «έτσι, για το κακό».

Αυτά είναι κάποια από τα εορταστικά επεισόδια αγαπημένων σειρών, που άφησαν εποχή στην ελληνική τηλεόραση.

«Οι Τρεις Χάριτες» (1990)

Tα Χριστούγεννα βρίσκουν τις τρεις αδερφές Χαρίτου κλεισμένες στο ασανσέρ μαζί με τον Άγιο Βασίλη σε ένα από τα πλέον δημοφιλή επεισόδια της σειράς (στον δεύτερο κύκλο).

Το εορταστικό όμως που χαρακτήρισε την τηλεόραση των ‘90s είναι το επεισόδιο της παραμονής της Πρωτοχρονιάς του 1991 με πολύ χορό, μουσική και τραγούδι και γκεστ σταρς τους Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Σταμάτη Κραουνάκη, Κώστα Μακεδόνα, Φωκά Ευαγγελινό.

«Οι Απαράδεκτοι» (1991)

Στο Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, η παρέα του Βλάσση, της Δήμητρας, του Σπύρου, του Γιάννη και της Ρένιας προχωρούν στην πιο απαράδεκτη ανταλλαγή δώρων, όμως το εορταστικό που έγραψε ιστορία είναι το διευρυμένο, δίωρο Πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο (με τίτλο «Απαράδεκτη Πρωτοχρονιά»).

Εκεί η παρέα, με τη βοήθεια πολλών καλεσμένων (Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Χαϊκάλης, Ναταλία Τσαλίκη, Ελευθερία Αρβανιτάκη) κάνει μια απολαυστικά σουρεαλιστική διαδρομή στην ιστορία της Ελλάδας τον 20ό αιώνα.

«Οι Μεν και οι Δεν» (1994)

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1994, τα δύο ζευγάρια της δημοφιλούς σειράς παρουσίασαν ένα δίωρο εορταστικό επεισόδιο με τίτλο «70 χρόνια μεν, αλλά δεν», από αυτά που έκλειναν το κοινό μέσα στο σπίτι -κι έγραψαν στη μνήμη. Στο πλαίσιο μιας μουσικής ανασκόπησης της ελληνικής ιστορίας ανά δεκαετία (από το ‘30 κι ύστερα), υποδύθηκαν διαφορετικούς ρόλους κι υποδέχτηκαν καλεσμένους όπως οι Γλυκερία, Γιάννης Σαββιδάκης, Νίκος Δημητράτος, Λία Βίσση, Μαίρη Λίντα, Αλέξια, Δούκισσα, Σταμάτης Κραουνάκης, Ρίτα Σακελλαρίου κ.ά.

«Εγκλήματα» (1999)

Θεωρείται δικαίως το κορυφαίο Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο ελληνικής σειράς, που έχει αφήσει πίσω του ανεξίτηλες μνήμες κι ατάκες που έγραψαν ιστορία. Η Κορίνα (Μαρία Καβογιάννη) βρίσκεται όμηρος ενός καταδικασμένου δολοφόνου, ενώ η Σωσώ (Καίτη Κωνσταντίνου) στολίζει ένα κατάμαυρο δέντρο «έτσι, για το κακό» και πασπαλίζει κουραμπιέδες με άχνη ζάχαρη με ποντικοφάρμακο, τραγουδώντας «χιόνια στο καμπαναριό, πέθανε όλο το χωριό». Αξεπέραστο.

«Κωνσταντίνου και Ελένης» (1999)

Στο all time classic επεισόδιο «Ο πιο καλός δημότης είμαι εγώ», οι δύο κεντρικοί ήρωες ανταγωνίζονται στο ποιος θα επικρατήσει σε διαγωνισμό ευγενούς άμιλλας και προσφοράς για την ανακήρυξη του καλύτερου δημότη Αμαρουσίου.

Επιχειρούν αλλεπάλληλα σαμποτάζ ο ένας σε βάρος του άλλου, προκαλώντας ένα εορταστικό χάος, που περιλαμβάνει κουραμπιέδες με σόδα αντί για άχνη κι ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο με προφυλακτικά με γεύση μπανάνα.

Αξιομνημόνευτο είναι και το Πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο του 2000, στο οποίο πλησιάζει το τέλος του κόσμου, οπότε η Πέγκυ Καρρά (Μαρία Λεκάκη) κλείνει ένα θέατρο για να παίξει όλους τους ρόλους που δεν της έδωσαν ποτέ -σε ποτ πουρί.

«Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς» (2001)

Τα Χριστούγεννα του 2001, ο Θοδωρής (Αθερίδης) και η Δήμητρα (Παπαδοπούλου) στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο τους μαζί με το βαφτιστήρι της Δήμητρας, που αντί για Χριστουγεννιάτικα τραγούδια τους ζητάει να του τραγουδήσουν τη «Σχιζοφρένεια» της Άννας Βίσση.

Το πλέον ευρηματικό εορταστικό της σειράς, όμως, είναι το extra large Πρωτοχρονιάτικο, που πάει πίσω στην Πρωτοχρονιά του 1993 και στην πρώτη γνωριμία του ζευγαριού κι ύστερα κάνει μια αναδρομή στην ιστορία θρυλικών ζευγαριών, ξεκινώντας από τον Αδάμ και την Εύα και φτάνοντας μέχρι τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, τον Μπιλ Κλίντον με τη Χίλαρι και τον Τόλη Βοσκόπουλο με την Άντζελα Γκερέκου.

«Στο Παρά Πέντε» (2006)

Στο σύμπαν του Παρά πέντε τα Χριστούγεννα είναι συναισθηματικά και συγκινητικά χωρίς να λείπουν τα κωμικά στοιχεία.

Στο Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του πρώτου κύκλου, η γιαγιά Σοφία (Ειρήνη Κουμαριανού) και η Θεοπούλα (Έφη Παπαθεοδώρου) ταξιδεύουν στο Παρίσι (όπου η Θεοπούλα, ως γνωστόν, έκανε θραύση), ενώ η παρέα που έχει διασπαστεί, ξαναενώνεται στο τρυφερό φινάλε.

Στο ακόμα πιο ξεχωριστό και συναισθηματικό επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, οι αγαπημένοι ήρωες μοιράζονται ιστορίες από τα καλύτερα τους Χριστούγεννα. Η ανατροπή έρχεται όταν η νύφη της Θεοπούλας γεννά πρόωρα ένα κοριτσάκι με κινητικά προβλήματα και η Θεοπούλα αντιδρά με το σχόλιο – μήνυμα: «Ε και τι πειράζει;».

«Το Κόκκινο Δωμάτιο: Η μνήμη της Μέδουσας» (2008)

Μπορεί να προβλήθηκε καλοκαίρι, όμως το διπλό επεισόδιο «Η μνήμη της μέδουσας», που στάθηκε ο ιδανικός επίλογος της σειράς «Κόκκινο δωμάτιο», είναι ένα ξεκάθαρα εορταστικό επεισόδιο, που διαδραματίζεται κατά το Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του 1957.

Με ατμόσφαιρα εποχής, έμπνευση και αναφορές στην Αγκάθα Κρίστι και γκεστ σταρ τον Κώστα Χαρδαβέλλα (σε ρόλο αφηγητή – ερευνητή) και τον Αντώνη Καφετζόπουλο (στο ρόλο του αστυνομικού, που καλείται να εξιχνιάσει ένα μυστηριώδες έγκλημα), ανατρέπει τα στερεότυπα των τηλεοπτικών ρεβεγιόν κι είναι ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο.