Τα κλάματα Αλεξανδράκη για Τούνη - «Είναι ένας αληθινός άνθρωπος»

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μιλώντας για την φιλία της με την Ιωάννα Τούνη μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» , τονίζοντας πως κλείνουν δέκα χρόνια φιλίας που όλο και δυναμώνει.

Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει περάσει η Ιωάννα Τούνη και πιο συγκεκριμένα για τη δίκη του revenge porn, στο οποίο βρέθηκε θύμα, το μοντέλο είπε: «Η Ιωάννα, το έχω ξαναπεί, είναι για εμένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, από τους ανθρώπους που υπάρχουν, μένουν και συνεχίζουν να μένουν στη ζωή μου. Ένας αληθινός άνθρωπος, βασικά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φιλία τους, εκδηλώνοντας ευγνωμοσύνη που την έχει στη ζωή της:

«Ενώ δεν είμαστε από παιδική ηλικία μαζί, χαίρομαι που τα τελευταία περίπου 10 χρόνια η φιλία μας όσο πάει και δυναμώνει και χαίρομαι που έχω πραγματικά έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μου. Ο κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα, οπότε είμαστε εδώ να περάσουμε όμορφα, γιατί τη ζωή την έχουμε μία φορά, άλλη δεν θα την έχουμε».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για την πρόσφατη διακοπή της δίκης του revenge porn, η Δήμητρα Αλεξανδράκη συγκινήθηκε λέγοντας: «Δεν θέλω να μιλήσω γιατί… Άσ’το τώρα, άσ’το».