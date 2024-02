Τα πρόσωπα της τηλεόρασης που κατεβαίνουν στην πολιτική και η μάχη της τηλεθέασης με τις πρεμιέρες

Δύο πρεμιέρες έγιναν το βράδυ του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου στη μικρή οθόνη και η τηλεθέαση έσπασε σε πολλά κομμάτια. Η πρεμιέρα του «Just the two of us» στον Alpha με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη πήρε τη ζώνη αλλά με μικρή διαφορά από το πρώτο βραδινό «5Χ5 Special» στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Θάνος Κιούσης.

To Just the two of us σημείωσε 16,8% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 (ακαθάριστα μερίδια τηλεθέασης) ενώ η βραδινή εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού του ΑΝΤ1 ακολούθησε από κοντά με 13,9% στο σύνολο και 12,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Οι αλλαγές στα κανάλια λόγω εκλογών

Η επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση για το Ευρωκοινοβούλιο την Κυριακή 9 Ιουνίου του σωτήριου έτους 2024 δεν θα επιφέρει μόνο αλλαγές και μετατοπίσεις στο πολιτικό σκηνικό αλλά και στο τηλεοπτικό. Δύο ιδιαίτερα προβεβλημένα πρόσωπα της μικρής οθόνης είναι πλέον σχεδόν βέβαιο πως θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών για τη μετακόμισή τους στο Στρασβούργο εγκαταλείποντας παράλληλα τα τηλεοπτικά πλατό το αργότερο ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών.

Εδώ και μια δεκαετία το όνομα του Γιώργου Αυτιά ακούγεται έντονα για μια θέση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Το όνομα του δημοσιογράφου έχει ακουστεί για την Εθνική Αντιπροσωπεία, παλαιότερα για το δημαρχιακό θώκο του Πειραιά και τώρα εκ νέου για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Αυτή τη φορά είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συμβεί με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή να αφήνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν την εκπομπή του στον ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Αυτιάς μετακόμισε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το 2012 και έκτοτε παρουσιάζει ανελλιπώς την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού του Φαλήρου «Καλημέρα».

Πολλά είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα και ακόμη περισσότερα για την επόμενη σεζόν καθώς θεωρείται σχεδόν βέβαιο (και από τις κρυφές

σφυγμομετρήσεις) πως θα εκλεγεί. Δεν έχει παρθεί ακόμη οριστική απόφαση στην ηγεσία του ενημερωτικού τομέα του ΣΚΑΪ εάν η λύση που θα προκύψει φέτος την Άνοιξη θα είναι μόνιμη ή προσωρινή.

Το σενάριο που διακινείται έντονα στα δημοσιογραφικά γραφεία είναι το «σπάσιμο» του πρωινού ενημερωτικού διδύμου του «Σήμερα». Συγκεκριμένα η παραμονή του Δημήτρη Οικονόμου στην παρουσίαση του «Σήμερα» και η μετακόμιση του Άκη Παυλόπουλου στο «Καλημέρα».

Εφόσον αυτή η λύση προκριθεί για τη φετινή σεζόν και αποδώσει στους πίνακες τηλεθέασης θα κρατηθεί και την επόμενη τηλεοπτική περίοδο.

Φυσικά, οι δύο εκπομπές θα ενισχυθούν με συμπαρουσιαστές πιθανότατα εκ των έσω καθώς το δημοσιογραφικό δυναμικό του ΣΚΑΪ είναι πολυπληθές ενώ αρκετά πρόσωπα έχουν κατά καιρούς δοκιμαστεί με επιτυχία στις καλοκαιρινές ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.

Το δεύτερο πρόσωπο που θα φέρει αλλαγές αυτή τη φορά στο Mega είναι η Νόνη Δούνια. Η πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Πειραιώς, που δεν επανεξελέγη στις τελευταίες εθνικές εκλογές, φέρεται και αυτή να έχει συμφωνήσει τη συμμετοχή της στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι θα πρέπει πριν το τέλος της φετινής σεζόν να αποχωρήσει από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου του Μεγάλου Καναλιού «Ακόμα δεν είδες τίποτα!» με τον Κώστα Τσουρό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδεχομένως να μην υπάρξει αντικατάσταση και το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο να συνεχίζει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δηλαδή τον Πάνο Κατσαρίδη, την Ευριδίκη Βαλαβάνη και τη Δέσποινα Τσώκου στο κομμάτι της ενημέρωσης μέχρι το τέλος της σεζόν. Ίσως, και να υπάρξει εσωτερική μεταγραφή για ένα διάστημα. Ακόμη πάντως δεν υπάρχει οριστική απόφαση.