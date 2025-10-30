Τα σενάρια για την Κατερίνα Καραβάτου μετά την παραμονή της στον ΑΝΤ1: Πότε επιστρέφει

Με ένα ιδιαιτέρως θερμό δελτίο τύπου ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε επίσημα με δελτίο τύπου τη συνέχεια της συνεργασίας με την Κατερίνα Καραβάτου χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ούτε η διάρκεια του συμβολαίου, ούτε η ζώνη αλλά ούτε και το πρότζεκτ που θα αναλάβει η έμπειρη παρουσιάστρια.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κατερίνα Καραβάτου που φιλοξενούμενη στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα δεν μπήκε σε λεπτομέρειες όσον αφορά στη συνέχεια της συνεργασίας της με το κανάλι του Αμαρουσίου.

Τρία είναι τα βασικά σενάρια που διακινούνται αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται.

Το πρώτο αφορά στη διπλή καλοκαιρινή εισήγηση στελεχών προς ανωτέρους τους. Ωριαία καθημερινή απογευματινή εκπομπή χωρίς την ύπαρξη πάνελ ή μεσημεριανή infotainment εκπομπή τα Σαββατοκύριακα με κλασσική μορφή δηλαδή πλαισίωση συνεργατών.

Το νέο σενάριο που έχει πέσει πάνω στο τραπέζι είναι αναδιάταξη της πρωινής ζώνης στα πρότυπο που είχε μέχρι πριν δύο χρόνια το Mega. Σύμφωνα με αυτό το «σχέδιο επί χάρτου» θα μειωθεί η διάρκεια του «Καλημέρα Ελλάδα», θα ακολουθεί μια infotainment εκπομπή με έμφαση στην ψυχαγωγία και στη συνέχεια η σκυτάλη θα περνά στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Οριστική απόφαση δεν έχει ακόμη παρθεί και σε κάθε περίπτωση η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου στη μικρή οθόνη θα δρομολογηθεί από το νέο έτος.

Καθώς θεωρείται αντικειμενικά δύσκολη η στελέχωση μιας καινούργιας εκπομπής μεσούσης της σεζόν δεδομένου ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες είναι δεσμευμένοι σε

άλλες εκπομπές δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο η Κατερίνα Καραβάτου να επανακάμψει τηλεοπτικά το επόμενο καλοκαίρι με την πρωινή εκπομπή του καναλιού ωστόσο η διαφορά είναι πως στη συνέχεια θα έχει προαποφασιστεί τι θα αναλάβει στη χειμερινή σεζόν.