«Παίρνεις ένα κομμάτι ψωμί να τρως, μη μιλάς»: Η αποκάλυψη του δικηγόρου της Ρέβη για την ατάκα από ΣΚΑΪ

Στην αποκάλυψη για το τί ειπώθηκε από την πλευρά του ΣΚΑΪ, στην Ευλαμπία Ρέβη, μετά το άκομψο κόψιμό της από την εκπομπή που είχε στο κανάλι του Φαλήρου, μαζί με τον Γιώργο Κούρδη, προχώρησε ο δικηγόρος της δημοσιογράφου Νίκος Αγαπηνός.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, ο γνωστός δικηγόρος σχολίασε τη νέα ανακοίνωση – καταγγελία της ΕΣΗΕΑ κατά του ΣΚΑΪ και αποκάλυψε τι ειπώθηκε από την πλευρά του καναλιού στην Ευλαμπία Ρέβη.

«Είμαστε πλέον ένα βήμα πριν την κατάθεση των αγωγών τις οποίες εξετάζει σε πρώτο επίπεδο η εργατολόγος που είναι ειδική σε αυτά τα ζητήματα, η βάση των αξιώσεων είναι λίγο διαφορετική, και οι δύο αγωγές θα σταθούν πάνω στην αντισυμβατική συμπεριφορά του ΣΚΑΪ» είπε αρχικά ο δικηγόρος των δημοσιογράφων στην εκπομπή του MEGA, με τον ίδιο να λέει στη συνέχεια: «Σε ιδιωτικές συζητήσεις προφορικές δεν είχα πρόσβαση προφανώς, αλλά έχω ενημέρωση από τους εντολείς μου, από εκεί και πέρα είχα πει ότι ο ΣΚΑΪ είπε αυτό που μετέφερε και στον κύριο Κουρδή και στην κυρία Ρέβη, είναι “ελάτε εδώ κάτι θα βρεθεί και για εσάς”.

Σε καμία περίπτωση αυτό δεν εκλαμβάνεται σε πρόταση ως συμβιβαστική επίλυση μιας διαφοράς, αφού περιέχει μέσα της το στοιχείο και της απαξίωσης και υποβάθμισης.

Σας είχα πει ότι η χαρακτηριστική φράση στην κυρία Ρέβη ήταν “κάτσε εδώ, μην κάνεις τίποτα, παίρνεις ένα κομμάτι ψωμί να τρως και μη μιλάς”. Στην κυρία Ρέβη μεταφέρθηκε ακριβώς έτσι, καθαρά με μια διάθεση τέτοια. Η βασική φύση και των δύο είναι ότι η σύμβαση είναι ενιαία, δεν μπορείς να σταματήσεις την σύμβαση “μπλοκάκι”, την σύμβαση δηλαδή του ελεύθερου επαγγελματία, και την σύμβαση εργασίας.

Και στους δύο υπάρχει αυτή η ξεχωριστή υποτιθέμενη σύμβαση μέσα στο ίδιο ωράριο και στο ίδιο εργοδότη, η οποία ήταν μόνο για το 2024-2025. Ταυτόχρονα υπάρχει με τον ίδιο εργοδότη για το ίδιο ακριβώς πράγμα η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Αυτή δεν μπορεί να καταγγελθεί η μία και να παραμείνει η άλλη. Δεν ανανεώθηκε, το ζήτημα εδώ είναι αυτή η σύμβαση εργασίας, δεν είναι νόμιμο δικαίωμα καμίας εταιρίας να υποχρεώνει έναν εργαζόμενο να κάνει μια σύμβαση εργασίας να την μετατρέπει τις μισές κατά τις υποδοχές. Δεν προϋπήρχαν από πριν, η σύμβαση ήταν μια, το ότι ο ΣΚΑΪ θέλησε να την μετατρέψει σε δύο συμβάσεις για τους δικούς του λόγους. Δεν θέλω να το μπλέξω, τα λέω πολύ απλά».



Νέα «πυρά» ΕΣΗΕΑ κατά ΣΚΑΪ για Ρέβη και Κουρδή

ΗΕΣΗΕΑ μέσα από ανακοίνωσή της δείχνει τη στήριξή της στην Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, στρέφοντας τα «βέλη» της στον ΣΚΑΪ στην αντιπαράθεση του σταθμού με τους δύο δημοσιογράφους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ με τίτλο «Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους Γ. Κουρδή και Ε. Ρέβη», αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού "ΣΚΑΪ" η οποία, αντί να αποκαταστήσει τους δημοσιογράφους Γιώργο Κουρδή και Ευλαμπία Ρέβη στη συμβατικά συμφωνημένη θέση τους ως δημοσιογράφων παρουσιαστών στην εκπομπή "Όπου υπάρχει Ελλάδα", προχώρησε στην απόλυση του συναδέλφου Γιώργου Κουρδή και μάλιστα χωρίς τη νόμιμη αποζημίωση.

Εξακολουθεί δε να διατηρεί σε αναγκαστική "αργία" την Ευλαμπία Ρέβη χωρίς να της καταβάλλει το σύνολο των συμφωνημένων μηνιαίων αποδοχών της.

Όλα αυτά επειδή και οι δύο επέλεξαν να υπερασπιστούν την δημοσιογραφική ιδιότητά τους, να μην αποδεχτούν την υποβάθμιση του ρόλου των δημοσιογράφων σε μία ενημερωτική εκπομπή και αρνήθηκαν να συναινέσουν στη μείωση των αποδοχών τους.

Σταθερή θέση της ΕΣΗΕΑ είναι ότι η δημοσιογραφική αξιοπρέπεια και ο επαγγελματισμός των δημοσιογράφων δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους συναδέλφους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους με όλους τους τρόπους.

Καλούμε τον ΣΚΑΪ να ανταποκριθεί, έστω και την ύστατη στιγμή, στις υποχρεώσεις του».