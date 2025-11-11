Τα σχόλια στο Real View για τον χωρισμό της Δέσποινας Καμπούρη: «Είναι αυτό που λένε μη σου τύχει»

Μέσα στο Σαββατοκύριακο η Δέσποινα Καμπούρη αποκάλυψε μέσα από το προφίλ της στο Instagram ότι έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, Βαγγέλη Ταρασιάδη και το βράδυ της Δευτέρας (10/11) στο Real View οι Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη σχολίασαν την απόφαση της παρουσιάστριας να το ανακοινώσει μόνη της και να προλάβει τους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης - Δέσποινα Καμπούρη: «Mε τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί» - Γιατί ανακοίνωσε τον χωρισμό μέσω Instagram

«Όταν ήμουν στον ΑΝΤ1, που δεχόμουν πάρα πολλές πιέσεις από τους δημοσιογράφους, τις κάμερες και τα σχόλια, καινούρια τότε στην τηλεόραση, δεν ήξερα πώς παίζεται το παιχνίδι και αναρωτιόμουν: άραγε αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο στους ίδιους, τους δημοσιογράφους, πώς θα το αντιμετωπίσουν; Ζητάς την ιδιωτικότητα και πραγματικά κάποιες φορές την έχεις ανάγκη. Αυτό το πράγμα είναι αυτό που λένε "μη σου τύχει"», ανέφερε αρχικά η Ελίνα Παπίλα.

«Έδωσε μόνη της το θέμα», της απάντησε η Έλενα Χριστοπούλου για να προσθέσει η Παπίλα: «Το έδωσε γιατί αισθάνθηκε ότι την πιέζουν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι».

«Εγώ είχα μια σχέση, η οποία ήρθε στα φώτα της δημοσιότητας, γιατί ήταν κι εκείνος γνωστός, και είχα αρραβωνιαστεί. Όταν εγώ ξεκίνησα μια τηλεοπτική εκπομπή πριν χρόνια, έλεγα ψέματα ότι δεν είχαμε χωρίσει, γιατί τότε δεν ήθελα τα φώτα να είναι στραμμένα στην προσωπική μου ζωή.

Δεν το είχαμε πει εμείς, το έμαθαν και είχαμε κάνει μια συμφωνία ότι δεν θα το παραδεχτώ. Εγώ πιστεύω ότι η Δέσποινα θέλει να προστατεύσει τα παιδιά της με αυτό τον τρόπο», σχολίασε με τη σειρά της η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Τα φώτα δεν έρχονται μόνα τους. Αν δεν δείξεις ένα μονόπετρο, μια εγκυμοσύνη, δεν θα μπει κανείς μέσα σε αυτό», τόνισε σε εκείνο το σημείο η Έλενα Χριστοπούλου.

«Εγώ βγάζω πολλά δικά μου προσωπικά θέματα εκτός από τη σχέση μου, γιατί δεν θέλει η σχέση μου. Αν θες να κρυφτείς, πήγαινε δώσε ένα φιλί στο κέντρο του Συντάγματος. Κανείς δεν θα ασχοληθεί. Αν δεν το ανεβάσεις, δεν θα το μάθει κανείς», σχολίασε η Σοφία Μουτίδου.

«Αν δεν ήταν η Δέσποινα Καμπούρη και ήμασταν εμείς, δεν θα το έπαιζαν στο Πρωινό; Καλά έκανε και προχώρησε στην ανάρτηση», ανέφερε η Ελίνα Παπίλα με τη Δάφνη Καραβοκύρη να προσθέτει ότι «αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη».

«Εκ των πραγμάτων θα το ξεφτιλίσουν το θέμα. Αυτό δε γίνεται; Καθημερινά αυτό δεν βλέπουμε; Όταν ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου, θα μπουν μέσα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε της αρέσει είτε όχι, μοιραία θα γίνει quiz, γιατί είναι ένα δημόσιο πρόσωπο.

Το λέω και για μένα, γιατί είμαι παθούσα, το ένιωσα στο πετσί μου. Μία δημοσιογράφος δίνει ξεκάθαρα το σινάφι της και λέει ότι δεν αντέχει άλλο. Εγώ αυτή την ανάγνωση έχω κάνει», επεσήμανε η Έλενα Χριστοπούλου.