Ταινίες στην τηλεόραση σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου: Το πρόγραμμα

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 20/4/2026

14:30 - ΕΡΤ3 Η Τύχη μου Τρελάθηκε

17:40 - ΣΚΑΪ Ο Μόδιστρος

20:15 - ΕΡΤ1 Διπλοπενιές

Η ταινία της ημέρας

Διπλοπενιές

Κάποια μέρα που ο Γρηγόρης δουλεύει στην οικοδομή και ταυτόχρονα τραγουδάει, τυχαίνει να περνούν από εκεί ένας μαέστρος, ο Βαγγέλης, και δύο μπουζουξήδες. Τον ακούνε, μαγεύονται από την καθάρια φωνή του και του προτείνουν να γίνει μέλος της ορχήστρας τους.

Έτσι, ο νιόπαντρος μεροκαματιάρης βρίσκεται και με μια δεύτερη δουλειά, στο νυχτερινό κέντρο του κυρ-Λευτέρη. Στο κέντρο έρχεται βέβαια και η γυναίκα του η Μαρίνα, η οποία δεν αργεί να ανέβει στην πίστα, να κάνει τα τσαλίμια της και να μαγέψει τους πάντες. Η επιτυχία της όμως έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή του ζευγαριού, μια και οι θαυμαστές της Μαρίνας, όπως και οι θαυμάστριες του Γρηγόρη τούς απομακρύνουν τον ένα από τον άλλο. Όμως, οι ζήλιες και οι καβγάδες, ύστερα από κάποια έξαρση, υποχωρούν και το ζευγάρι επανέρχεται στην ομαλή συμβίωση.

Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκαλενάκης

Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Βασίλης Αυλωνίτης, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ρίκα Διαλυνά, Νικήτας Πλατής, Σάσα Καστούρα, Άρης Μαλλιαγρός, Πέτρος Λοχαΐτης, Χρόνης Εξαρχάκος, Ντίνος Καρύδης, Βάσω Μεριδιώτου, Μπάμπης Ανθόπουλος, Αντουανέτα Ροντοπούλου κ.ά.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

07:10 Η Κυρά-Φροσύνη και ο Αλή Πασάς

08:35 Αν Ήμουν Πλούσιος...

10:00 Φως, Νερό, Τηλέφωνο... Οικόπεδα με Δόσεις

11:35 Φτώχεια και αριστοκρατία

13:00 Τα Σαΐνια

14:20 Τα 201 Καναρίνια

15:40 Η Ζηλιάρα

17:20 Ο Δασκαλάκος Ήταν Λεβεντιά

18:50 Θου Βου: Φαλακρός Πράκτωρ, Επιχείρησις Γης Μαδιάμ

20:30 Πες τα Χρυσόστομε

22:00 Η Κάλπικη Λίρα

00:00 Οι Λύκαινες

01:30 Όταν οι Ρόδες Χορεύουν

03:00 Ο Αισιόδοξος

04:35 Ψυχή και Σάρκα (Εσύ και εγώ)