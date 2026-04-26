Ταινίες στην τηλεόραση σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Κυριακή 26 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 26/4/2026

11:45 STAR Χτυποκάρδια στο θρανίο 12:15 TV100 Η τιμωρία 13:15 ΕΡΤ1 Η κυρία δήμαρχος 14:30 ΑΝΤ1 Ο εξυπνάκιας 16:15 STAR Ο μπλοφατζής 17:45 ΣΚΑΪ Αχτύπητα Καμάκια 19:30 BLUE SKY Αναζητώντας Την Ευτυχία 20:00 ΕΡΤ1 Γοργόνες και Μάγκες 21:50 MEGA Η κόρη μου η σοσιαλίστρια 00:10 MEGA Ο μαγικός καθρέπτης 01:00 ALPHA Ο γλυκοψεύτης

Η ταινία της ημέρας

Ο μαγικός καθρέπτης (00:10 - MEGA)

Το πρωί έφορος αρχαιοτήτων, το απόγευμα υπάλληλος σε συνεργείο αυτοκινήτων. Αυτή είναι η πληκτική καθημερινότητα του 35χρονου Κλεάνθη (Μάκης Παπαδημητρίου). Από τη μέρα που θα ανακαλύψει έναν «μαγικό καθρέφτη» (Κώστας Κόκλας) που πραγματοποιεί και τα πιο τρελά όνειρα, ο Κλεάνθης αρπάζει την ευκαιρία να ζητήσει αυτά που θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα. Έχει μάλιστα τη δυνατότητα να επαναδιατυπώσει την ευχή του όσες φορές θέλει.

Οι επιθυμίες του θα εκπληρωθούν, όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Υπάρχει πάντα κάτι που του διαφεύγει και ο Κλεάνθης δεν μπορεί να βρει την πραγματική ευτυχία πουθενά. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζει.

Σκηνοθεσία: Χρήστος Δήμας

Παίζουν: Ελένη Κοκκίδου, Μάκης Παπαδημητρίου, Ζέτα Δούκα, Δημήτρης Ήμελλος, Κώστας Κόκλας, Λευτέρης Ελευθερίου, Αθηνά Οικονομάκου, Τάκης Παπαματθαίου.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:10 Άδικη Κατάρα

08:40 Ένας Άφραγκος Ωνάσης

10:25 Όταν Λείπει η Γάτα

11:45 Με Φόβο και Πάθος

13:45 Βοήθεια ο Βέγγος, Φανερός Πράκτωρ '000'

15:15 Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα

17:10 Ο Φαντασμένος

18:50 Ο Φαντασμένος

20:30 Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης

22:00 Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη

23:55 Επαγγελματίες Ρεμάλια

01:25 Εγώ και το Πουλί μου

02:55 Οι Λύκαινες

04:30 Θεόφιλος

