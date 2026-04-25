Ταινίες στην τηλεόραση σήμερα Σάββατο 25 Απριλίου

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 25/4/2026

11:20 TV100 Άγγελοι της αμαρτίας 13:00 ΕΡΤ1 Μην Ερωτεύεσαι το Σάββατο 14:30 ΑΝΤ1 Μοντέρνα Σταχτοπούτα 16:30 STAR Ο ρωμιός έχει φιλότιμο 17:50 ΣΚΑΪ Ο μόδιστρος 20:45 ΕΡΤ1 Ο καλός μας άγγελος 21:00 ΣΚΑΪ Ο σκληρός άντρας 21:00 ΑΝΤ1 Ο εξυπνάκιας 22:00 ALPHA Η θεία απ' το Σικάγο 23:30 ALPHA Ο γλυκοψεύτης 00:00 ΕΡΤ3 Honeymoon 00:30 ΕΡΤ3 Γκέκας

Η ταινία της ημέρας

Η θεία απ' το Σικάγο (22:00 - Alpha)

Μια χειραφετημένη, πλούσια και ελεύθερη θεία από το Σικάγο καταφθάνει στα πάτρια εδάφη φέρνοντας έναν άνεμο αλλαγής και προόδου στο σπίτι του αδελφού της. Εκείνος έχει τέσσερις κόρες, οι οποίες λόγω των αναχρονιστικών αντιλήψεών του, κοντεύουν να ‘μείνουν στο ράφι’. Η θεία όμως αναλαμβάνει όχι μόνο να παντρέψει τις ανιψιές της, αλλά και να τους βρει τους πλέον κατάλληλους γαμπρούς, σύμφωνα με το γούστο τους.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος

Παίζουν: Γεωργία Βασιλειάδου, Ορέστης Μακρής, Τζένη Καρέζη, Ελένη Ζαφειρίου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Παντελής Ζερβός, Γκέλυ Μαυροπούλου, Στέφανος Στρατηγός

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

07:35 Διωγμός

09:10 Η Κόρη του Ήλιου

10:50 Κλασική Περίπτωση Βλάβης

12:15 Θου Βου: Φαλακρός Πράκτωρ, Επιχείρησις Γης Μαδιάμ

13:55 Η Ψεύτρα

15:30 Οι Παράνομοι

17:05 Ο Μεθύστακας

18:50 Λαλάκης ο Εισαγόμενος

20:20 Βοήθεια... Με Παντρεύουνε!

22:00 Υπάρχει και Φιλότιμο

23:40 Γεύση από Ελλάδα

01:30 Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός

03:15 Εγώ Ρεζίλεψα τον Χίτλερ

04:50 Η Φωνή της Καρδιάς