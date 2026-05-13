Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 13/5/2026

12:00 BLUE SKY Ελληνική ταινία 14:30 ΕΡΤ3 Κρουαζιέρα στη Ρόδο 17:35 ΣΚΑΪ Ευτυχώς Τρελλάθηκα 18:45 BLUE SKY Ελληνική ταινία 20:15 ΕΡΤ1 Ποιος Θανάσης

Η ταινία της ημέρας

Ευτυχώς Τρελλάθηκα (17:35 - ΣΚΑΪ)

Ο Χαρίλαος Μαραζιώτης είναι ένας καταστηματάρχης που χρωστάει σε όλη την αγορά και κινδυνεύει να πάει φυλακή, τόσο εξαιτίας των δανειστών του, όσο και εξαιτίας του ΙΚΑ και της εφορίας. Η γραμματέας και μνηστή του Ηρώ, επειδή είναι φτωχή, αποφασίζει να κάνει έναν πλούσιο γάμο με συνοικέσιο. Προξενήτρα είναι η Αντιγόνη, η οποία θέλει να παντρέψει τον Χαρίλαο με την ετεροθαλή μικρότερη αδελφή της, την Ισμήνη, η οποία όμως είναι ερωτευμένη με τον συνομήλικό της Θάνο. Η Ηρώ και η Ισμήνη, που έχουν πληροφορηθεί τα σχέδια του Χαρίλαου, συνωμοτούν για να αποτρέψουν τις ανεπιθύμητες γι' αυτές εξελίξεις. Ο Χαρίλαος αναγκάζεται να παραστήσει τον τρελό και κλείνεται σε φρενοκομείο. Οι δανειστές του, μόλις πληροφορούνται πως τρελάθηκε, αλλάζουν στάση απέναντί του, φιλοτιμούνται και τον απαλλάσσουν απ' τα χρέη, με αποτέλεσμα να γλιτώσει τη φυλακή και να παντρευτεί την Ηρώ.

Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης

Σκηνοθεσία: Κώστας Ανδρίτσος

Παίζουν: Νίκος Σταυρίδης, Γκέλυ Μαυροπούλου, Δημήτρης Νικολαΐδης, Μάρθα Καραγιάννη, Άγγελος Μαυρόπουλος, Γιώργος Βελέντζας, Θανάσης Βέγγος, Σταύρος Παράβας.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:10 Τρελός Είμαι Ό,τι Θέλω Κάνω

07:35 Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο

09:15 Ψηλός, Λιγνός και Ψεύταρος

10:50 Ο Λαγοπόδαρος

12:20 Κάτι να Καίει

14:10 Ησαΐα μη Χορεύεις

15:40 Επάγγελμα Γυναίκα

17:10 Πατέρα, Κάτσε Φρόνιμα

18:50 Το Ψώνιο

20:25 Η Κόμισσα της Φάμπρικας

22:00 Σχολή για Σωφερίνες

23:20 Τα Παλιόπαιδα

00:45 Υπάρχει και Φιλότιμο

02:20 Επαναστάτης Ποπολάρος

03:55 Πίσω μου σ' Έχω Σατανά

05:30 Η Φωνή της Καρδιάς