Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 27/4/2026

14:30 ΕΡΤ3 Κάθε Εμπόδιο για Καλό 17:35 ΣΚΑΪ Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο 20:15 ΕΡΤ1 Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης

Η ταινία της ημέρας

Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης (20:15 - ΕΡΤ1)

Ο Θανάσης Βέγγος υποδύεται έναν φτωχό επαρχιώτη που έρχεται στην Αθήνα, αναζητώντας δουλειά κι επειδή έχει μεγάλη ανάγκη, δέχεται όποια δουλειά κι αν του προσφέρουν, από σερβιτόρος και φωτογράφος μέχρι βοηθός φαρμακοποιού, διαιτητής αγώνων πυγμαχίας και αστυνομικός. Δυστυχώς για τον ίδιο, δεν καταφέρνει να στεριώσει πουθενά και βιώνοντας κωμικοτραγικές καταστάσεις, στο τέλος αναγκάζεται να επιστρέψει στο χωριό του.

Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος

Παίζουν: Θανάσης Βέγγος, Μαρίκα Κρεββατά, Μπέτυ Μοσχονά, Ερρίκος Μπριόλας, Νίκη Λινάρδου, Κατερίνα Γιουλάκη, Έφη Οικονόμου, Δημήτρης Νικολαΐδης, Νίκος Φέρμας, Γκιζέλα Ντάλι, Τάκης Χριστοφορίδης, Γιάννης Βογιατζής, Γιώργος Γαβριηλίδης, Κώστας Μεντής, Νικήτας Πλατής, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Γιώργος Τζιφός, Βασίλης Καΐλας, Υβόννη Βλαδίμηρου, Παναγιώτης Καραβουσάνος, Γιάννης Μωραΐτης, Γιώργος Νάκος, Αντώνης Κουφουδάκης, Γιώργος Οικονόμου, Βάσω Μεριδιώτου, Μαίρη Μεταξά, Γιώργος Βλαχόπουλος, Ράλλης Αγγελίδης, Ερρίκος Κονταρίνης, Στ. Αλεξόπουλος

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:10 Φως, Νερό, Τηλέφωνο... Οικόπεδα με Δόσεις

07:45 Ο Φαφλατάς

09:20 Τα 201 Καναρίνια

10:40 Αλαλούμ

12:35 Ο Αισιόδοξος

14:15 Μαριχουάνα Στοπ

15:50 Εγωισμός

17:20 Τρελός, Παλαβός και Βέγγος

18:50 Και Δειλός και Τολμηρός

20:20 Υβ! Υβ! Ο Μανωλιός Παίζει Μπάλα

22:00 Ο Τζαναμπέτης

23:40 Γύφτικη Κομπανία

01:15 Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη

02:55 Τζαμάικα

04:30 Ο Άγιος Νεκτάριος

