Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Ελληνικές ταινίες σήμερα 6/5/2026
|12:00
|BLUE SKY
|Aδικη καταρα
|14:30
|ΕΡΤ3
|Ο Θύμιος τα ’χει 400
|17:35
|ΣΚΑΪ
|Το Στραβόξυλο
|18:45
|BLUE SKY
|Αετονύχηδες
|20:15
|ΕΡΤ1
|Η Αγάπη μας
|04:00
|ΟΡΕΝ
|Πάρε το δάκρυ μου
Η ταινία της ημέρας
Η Αγάπη μας (20:15 - ΕΡΤ1)
Ο Δημήτρης Ραζέλος και η Εύα Τσάμη είναι ένα αγαπημένο δίδυμο του θεάτρου, όμως ο κακότροπος χαρακτήρας της Εύας προκαλεί την αποστροφή του Δημήτρη, ο οποίος μαζί τον σκηνοθέτη του θεάτρου αποφασίζουν να την αντικαταστήσουν με τη Μαρίνα, μια ταξιθέτρια. Η Μαρίνα έχει έμφυτο ταλέντο και η επιτυχία της επισκιάζει τη φήμη του πρωταγωνιστή. Εν τω μεταξύ η Εύα σχεδιάσει να καταστρέψει τη Μαρίνα μαζί με τη βοήθεια του δημοσιογράφου Σταμάτη. Τελικά επιτυγχάνουν να σπείρουν τη διχόνοια και ο Δημήτρης καταλήγει αποτυχημένος στο πλανόδιο θίασο του Αγκόπ. Τελικά, το ζευγάρι ξανασμίγει.
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης
Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης
Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κατερίνα Χέλμη, Δημήτρης Νικολαΐδης, Πέτρος Λοχαΐτης, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Τζόλυ Γαρμπή, Σταύρος Ξενίδης, Γιώργος Παπαζήσης.
Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)
- 06:05 Δόκτωρ Ζι-Βέγγος
- 07:25 Ο Φαντασμένος
- 09:05 Μια Κυρία στα Μπουζούκια
- 10:45 Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση
- 12:15 Εκείνες που Δεν Πρέπει ν' Αγαπούν
- 13:40 Επιχείρηση Απόλλων
- 15:15 Τον Καιρό των Ελλήνων
- 16:50 Ο Τρελός τα 'Χει 400
- 18:25 Οι Βάσεις και η Βασούλα
- 20:10 Η Εφοπλιστίνα
- 22:00 Ο Παπατρέχας
- 23:35 Ταξίδι στη Μυτιλήνη
- 01:30 Ψυχή και Σάρκα (Εσύ και εγώ)
- 03:10 Ο Θύμιος τα 'Κανε Θάλασσα
- 04:25 Τα Παιδιά του Ονείρου
