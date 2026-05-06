Ταινίες στην τηλεόραση σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου: Το πρόγραμμα

Οι ελληνικές ταινίες από τον παλιό και τον νέο κινηματογράφο, που προβάλουν σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου τα «ελεύθερα» και συνδρομητικά κανάλια στην τηλεόραση.

ταινίες σήμερα στην τηλεόραση
Σκηνή από την ταινία «Η αγάπη μας»
Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 6/5/2026

12:00BLUE SKYAδικη καταρα
14:30ΕΡΤ3Ο Θύμιος τα ’χει 400
17:35ΣΚΑΪΤο Στραβόξυλο
18:45BLUE SKYΑετονύχηδες
20:15ΕΡΤ1Η Αγάπη μας
04:00ΟΡΕΝΠάρε το δάκρυ μου

Η ταινία της ημέρας

Η Αγάπη μας (20:15 - ΕΡΤ1)

Ο Δημήτρης Ραζέλος και η Εύα Τσάμη είναι ένα αγαπημένο δίδυμο του θεάτρου, όμως ο κακότροπος χαρακτήρας της Εύας προκαλεί την αποστροφή του Δημήτρη, ο οποίος μαζί τον σκηνοθέτη του θεάτρου αποφασίζουν να την αντικαταστήσουν με τη Μαρίνα, μια ταξιθέτρια. Η Μαρίνα έχει έμφυτο ταλέντο και η επιτυχία της επισκιάζει τη φήμη του πρωταγωνιστή. Εν τω μεταξύ η Εύα σχεδιάσει να καταστρέψει τη Μαρίνα μαζί με τη βοήθεια του δημοσιογράφου Σταμάτη. Τελικά επιτυγχάνουν να σπείρουν τη διχόνοια και ο Δημήτρης καταλήγει αποτυχημένος στο πλανόδιο θίασο του Αγκόπ. Τελικά, το ζευγάρι ξανασμίγει.

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης

Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης

Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κατερίνα Χέλμη, Δημήτρης Νικολαΐδης, Πέτρος Λοχαΐτης, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Τζόλυ Γαρμπή, Σταύρος Ξενίδης, Γιώργος Παπαζήσης.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

  • 06:05 Δόκτωρ Ζι-Βέγγος
  • 07:25 Ο Φαντασμένος
  • 09:05 Μια Κυρία στα Μπουζούκια
  • 10:45 Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση
  • 12:15 Εκείνες που Δεν Πρέπει ν' Αγαπούν
  • 13:40 Επιχείρηση Απόλλων
  • 15:15 Τον Καιρό των Ελλήνων
  • 16:50 Ο Τρελός τα 'Χει 400
  • 18:25 Οι Βάσεις και η Βασούλα
  • 20:10 Η Εφοπλιστίνα
  • 22:00 Ο Παπατρέχας
  • 23:35 Ταξίδι στη Μυτιλήνη
  • 01:30 Ψυχή και Σάρκα (Εσύ και εγώ)
  • 03:10 Ο Θύμιος τα 'Κανε Θάλασσα
  • 04:25 Τα Παιδιά του Ονείρου

