Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 6/5/2026

12:00 BLUE SKY Aδικη καταρα 14:30 ΕΡΤ3 Ο Θύμιος τα ’χει 400 17:35 ΣΚΑΪ Το Στραβόξυλο 18:45 BLUE SKY Αετονύχηδες 20:15 ΕΡΤ1 Η Αγάπη μας 04:00 ΟΡΕΝ Πάρε το δάκρυ μου

Η ταινία της ημέρας

Η Αγάπη μας (20:15 - ΕΡΤ1)

Ο Δημήτρης Ραζέλος και η Εύα Τσάμη είναι ένα αγαπημένο δίδυμο του θεάτρου, όμως ο κακότροπος χαρακτήρας της Εύας προκαλεί την αποστροφή του Δημήτρη, ο οποίος μαζί τον σκηνοθέτη του θεάτρου αποφασίζουν να την αντικαταστήσουν με τη Μαρίνα, μια ταξιθέτρια. Η Μαρίνα έχει έμφυτο ταλέντο και η επιτυχία της επισκιάζει τη φήμη του πρωταγωνιστή. Εν τω μεταξύ η Εύα σχεδιάσει να καταστρέψει τη Μαρίνα μαζί με τη βοήθεια του δημοσιογράφου Σταμάτη. Τελικά επιτυγχάνουν να σπείρουν τη διχόνοια και ο Δημήτρης καταλήγει αποτυχημένος στο πλανόδιο θίασο του Αγκόπ. Τελικά, το ζευγάρι ξανασμίγει.

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης

Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης

Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κατερίνα Χέλμη, Δημήτρης Νικολαΐδης, Πέτρος Λοχαΐτης, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Τζόλυ Γαρμπή, Σταύρος Ξενίδης, Γιώργος Παπαζήσης.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:05 Δόκτωρ Ζι-Βέγγος

07:25 Ο Φαντασμένος

09:05 Μια Κυρία στα Μπουζούκια

10:45 Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση

12:15 Εκείνες που Δεν Πρέπει ν' Αγαπούν

13:40 Επιχείρηση Απόλλων

15:15 Τον Καιρό των Ελλήνων

16:50 Ο Τρελός τα 'Χει 400

18:25 Οι Βάσεις και η Βασούλα

20:10 Η Εφοπλιστίνα

22:00 Ο Παπατρέχας

23:35 Ταξίδι στη Μυτιλήνη

01:30 Ψυχή και Σάρκα (Εσύ και εγώ)

03:10 Ο Θύμιος τα 'Κανε Θάλασσα

04:25 Τα Παιδιά του Ονείρου