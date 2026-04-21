Ταινίες στην τηλεόραση σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 21/4/2026

14:30 - ΕΡΤ3 Ο Τρελός της Πλατείας Αγάμων

17:40 - ΣΚΑΪ Ο Ανακατωσούρας

20:15 - ΕΡΤ1 Ένα Βότσαλο στη Λίμνη

Η ταινία της ημέρας

Ένα Βότσαλο στη Λίμνη

Ο Μανώλης Σκουντρής, ο οποίος είναι δέκα χρόνια παντρεμένος με τη Βέτα, είναι ένας ήσυχος οικογενειάρχης αλλά πολύ τσιγκούνης. Ποτέ δεν έχει χαρίσει στη γυναίκα του ούτε ένα δωράκι. Κάποιο βράδυ πηγαίνουν να διασκεδάσουν μαζί με το συνέταιρό του, τον Γιώργο και δύο όμορφες και κεφάτες Ελληνοαμερικανίδες, τη Μάργκαρετ και την Έβελιν. Εκεί, ο Μανώλης ξοδεύει τα μαλλιά της κεφαλής του. Όμως, για κακή του τύχη, η Έβελιν δεν είναι άλλη από τη Βαγγελίτσα, μια μακρινή εξαδέλφη της γυναίκας του, η οποία έρχεται την επομένη στο σπίτι τους για φαγητό. Βέβαια του κάνει τη ζωή δύσκολη, μέχρι που καταφέρνει να τον μεταπείσει και να τον κάνει ανοιχτοχέρη, κυρίως απέναντι στη γυναίκα του.

Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος

Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος – Χρήστος Γιανακόπουλος

Παίζουν: Βασίλης Λογοθετίδης, Ίλυα Λιβυκού, Ευάγγελος Πρωτόπαππας, Μαίρη Λαλοπούλου, Καίτη Λαμπροπούλου, Στέφανος Στρατηγός

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:15 Ακαταμάχητος Πιλότος

07:35 Μαριχουάνα Στοπ

09:15 Η Κλεοπάτρα Ήταν Αντώνης

10:40 Ο Τρομοκράτης

12:15 Ο Μιμίκος και η Μαίρη

14:00 Ο Άνθρωπος που Γύρισε από τη Ζέστη

15:35 Μάντεψε τι Κάνω τα Βράδια

17:05 Ο Μπλοφατζής

18:40 Ένας Μάγκας στα Σαλόνια

20:25 Εγώ και το Πουλί μου

22:00 Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο

23:50 Αν Όλες οι Γυναίκες του Κόσμου

01:10 Αμόκ

02:35 Άδικη Κατάρα

05:05 Η Μοίρα του Αθώου