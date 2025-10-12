Η Τζίνι και το τζίνι: Πώς είναι στα 94 της η Μπάρμπαρα Ίντεν και τα ακατάλληλα πλάνα που κόπηκαν

Τον περασμένο Αύγουστο η Μπάρμπαρα Ίντεν (Barbara Eden), η τηλεοπτική «Τζίνι» από το κλασικό πλέον sitcom των '60s, «Η Τζίνι και το τζίνι» (I Dream of Jeannie), έκλεισε τα 94 της χρόνια, αλλά παραμένει εξίσου γοητευτική και δε χορταίνει να μιλάει για τον ρόλο που την έκανε διάσημη σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα.

Πρόσφατα η ίδια γύρισε τον χρόνο πίσω και έδωσε συνέντευξη στο Entertainment Tonight με αφορμή την 60ή επέτειο από την πρεμιέρα της σειράς δείχνοντας στην κάμερα τόσο το μπουκάλι όσο και το κοστούμι της - σήμα κατατεθέν του ρόλου της.

Το πρώτο επεισόδιο της «Τζίνι» προβλήθηκε στις ΗΠΑ στις 18 Σεπτεμβρίου 1965 από το NBC. Η Μπάρμπαρα Ίντεν υποδυόμενη ένα τζίνι 2.000 ετών μάγεψε το κοινό, κερδίζοντας τις καρδιές των τηλεθεατών χάρη στο «αθώο σεξαπίλ» που εξέπεμπε, αλλά φυσικά και χάρη στις κωμικές περιπέτειες που έμπλεκε σε κάθε επεισόδιο με τον συμπρωταγωνιστή της Λάρι Χάγκμαν που υποδυόταν τον «αφέντη» της και επισμηναγό Νέλσον.

Η σειρά προβαλλόταν για πέντε σεζόν και 139 επεισόδια, ενώ ακολούθησαν δύο τηλεταινίες, μία το 1985 και μία το 1991, οι οποίες σημείωσαν υψηλή τηλεθέαση στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα η «Τζίνι» προβλήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του '70 από την ΕΡΤ, στα '90s προβλήθηκε ξανά αρκετές φορές με επιτυχία από το Mega, ενώ πριν μερικά χρόνια παίχτηκε και από το Μακεδονία TV.

Να σημειωθεί δε πως στις ΗΠΑ η σειρά παιζόταν ασταμάτητα σε επανάληψη για 30 χρόνια μετά το φινάλε της το 1970 (πλέον είναι διαθέσιμη και σε streaming υπηρεσίες), κερδίζοντας συνεχώς νέους φαν και δικαιώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον δημιουργό, Σίντνεϊ Σέλντον αφού η Ίντεν ήταν προσωπική του επιλογή και πίστευε ότι μόνο εκείνη μπορούσε να παίξει τον ρόλο.

Μάλιστα, είχε απειλήσει τους ιθύνοντες στο NBC ότι αν δεν παίξει εκείνη την Τζίνι, δεν θα γυρίσει καθόλου τη σειρά. Και αυτό γιατί όταν τη μέρα που το δίκτυο αγόρασε τα δικαιώματα της σειράς, η ηθοποιός είχε πληροφορηθεί ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Αμέσως θέλησε να ενημερώσει τον Σέλντον, θεωρώντας δεδομένο ότι θα πάρουν άλλη ηθοποιό στη θέση της.

Ωστόσο, εκείνος φρόντισε να γυριστεί η πρώτη σεζόν χωρίς να φανεί τίποτα καλύπτοντας την κοιλιά της πρωταγωνίστριας με ένα πέπλο, το οποίο στη συνέχεια βγήκε τελείως για να δώσει στο ροζ - κόκκινο κοστούμι της Τζίνι την τελική του μορφή με την οποία «έγραψε» στη μνήμη των τηλεθεατών.

Ποια πλάνα απαγόρεψε το NBC ως ακατάλληλα

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μη λείπει και το... παρασκήνιο, το οποίο αφορούσε το αποκαλυπτικό για τα '60s κοστούμι της Τζίνι και μπορεί να έγινε μεγάλο θέμα τότε, αλλά σήμερα προφανώς δεν θα είχε τεθεί καν τέτοιο θέμα.

Όπως έχει δηλώσει η Μπάρμπαρα Ίντεν, το ροζ επιλέχθηκε επειδή ήταν το αγαπημένο της χρώμα και από την πρώτη στιγμή το NBC είχε δώσει εντολή να μην φαίνεται σε κανένα πλάνο ο αφαλός της ηθοποιού γιατί το θέαμα θεωρούνταν ακατάλληλο.

Αρχικά σε κάποια επεισόδια το παντελόνι που φορούσε έπεφτε και φαινόταν ο αφαλός της, αλλά κανείς δεν έδινε σημασία ώσπου ένας δημοσιογράφος από το The Hollywood Reporter πήγε στα γυρίσματα της σειράς και είπε στην Ίντεν μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι δεν πίστευε πως είχε αφαλό.

Η ίδια του απάντησε ότι θα τον χρεώσει για να του δείξει τον αφαλό της και μάλιστα, του έκανε σκληρό παζάρι ανεβάζοντας την τιμή όσο εκείνος επέμενε να τον δει.

Το αποτέλεσμα ήταν να γράψει άρθρο για τον αφαλό της Τζίνι, το θέμα να γίνει αντικείμενο συζήτησης στα μέσα, να γιγαντωθεί και τελικά το NBC να απαγορεύσει οποιοδήποτε πλάνο θα φανέρωνε τον αφαλό της πρωταγωνίστριας είτε αυτή φορούσε το κοστούμι της Τζίνι είτε μαγιό, μια εντολή που τηρήθηκε «ευλαβικά» μέχρι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς το 1970.

Το αστείο, βέβαια, ήταν ότι δεν ίσχυε το ίδιο για άλλες γυναίκες ηθοποιούς ή κομπάρσους που εμφανίζονταν στη σειρά αφού εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα να φαίνεται ο αφαλός τους.

Από πλευράς της η Ίντεν θεωρούσε εξ αρχής αστείο το όλο θέμα, κάτι που έχει επισημάνει σε αρκετές συνεντεύξεις της ανά τα χρόνια, αφού, όπως καταλαβαίνουμε, οι δημοσιογράφοι ακόμα και σήμερα τη ρωτάνε για το συγκεκριμένο θέμα.

Μάλιστα, αυτοσαρκαζόμενη έχει δηλώσει πως τις ηθοποιούς συνήθως τις θυμούνται για το σώμα ή τα μάτια τους και εκείνη για τον... αφαλό της.

Για την ιστορία το κοινό είδε τον αφαλό της Τζίνι στην πρώτη τηλεταινία που γυρίστηκε το 1985 με τίτλο «Ονειρεύομαι την Τζίνι, 15 χρόνια αργότερα» όπου τότε δεν υπήρχε πρόβλημα λογοκρισίας, αλλά και στη δεύτερη τηλεταινία «Η Τζίνι ζητάει επειγόντως γαμπρό» το 1991 όπου στα 60 της φόρεσε και πάλι το ροζ κοστούμι και ήταν κυριολεκτικά σα να μην είχε περάσει μια μέρα.