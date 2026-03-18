Το Ταξί του Μάρκου Σεφερλή πέτυχε κάτι που δεν κατάφερε κανένα ριάλιτι

Η κυρία που έχει μπει στο ταξί φωνάζει «Στο Παγκράτι καλέ, δεν ακούτε, ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ» και ο ταξιτζής ρωτάει «ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ;».

Είναι μέσα της δεκαετίας του 1990, σε ένα ταξί στο κέντρο της Αθήνας, με μια ανυποψίαστη (κατά πάσα πιθανότητα) επιβάτη και έναν οδηγό να υποδύεται τον βαρήκοο. Ο οδηγός, μικρή σχέση έχει με τα ταξί. Είναι ο ανερχόμενος τότε κωμικός Μάρκος Σεφερλής, ο οποίος εμφανίζεται στην εκπομπή «Με Αγάπη Άννα», στο κωμικό νούμερο «Ταξί».

Λίγους μήνες μετά την όχι και τόσο επιτυχημένη (στα νούμερα τηλεθέασης) εκπομπή της Άννας Βίσση, ο Σεφερλής θα συνεχίσει, με το Ταξί να γίνεται αυτόνομη κωμική σειρά, με στοιχεία ριάλιτι. Έχει πραγματικούς ανθρώπους, από τον έξω κόσμο, που μπαίνουν στο ταξί του, ενώ εκείνος υποδύεται τον τραγουδιστή, τον κουφό, αυτόν που πάσχει από ακραία τριχοφυϊία και ό,τι άλλο κατεβάσει το μυαλό του.

Το νούμερο με τον βαρήκοο χαρακτήρα δεν είναι και τόσο απρόβλεπτο. «Τον ξέρετε τον προφήτη Ηλία;» τον ρωτάει η ηλικιωμένη επιβάτης με μια διακριτική απόγνωση. Εκείνος απαντά ατάραχος «ναι, νιώθω μια υπνηλία» και κάπως έτσι συνεχίζεται όλη η κουβέντα, χωρίς να μάθουμε αν τελικά η κυρία κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της χωρίς να αποκαλύψει ο Σεφερλής την ταυτότητα του. Γελάμε κάπου-κάπου. Αυτό προκαλεί άλλωστε το φαρσικό χιούμορ: γελάς ενστικτωδώς, είτε είσαι απόφοιτος δημοτικού, είτε μεταδιδακτορικός ερευνητής.

Το παρακάτω βίντεο είναι το πρώτο που βγαίνει στην Google όταν αναζητήσουμε τις λέξεις «Μάρκος Σεφερλής Ταξί», μαζί με εκείνο που μπαίνει στο κίτρινο όχημα ο Νότης Σφακιανάκης (εμφανώς στημένο, με εντυπωσιακή άνεση στο να υποδύεται τον ανυποψίαστο ο Notis) και ορισμένα που έχει ανεβάσει ο ίδιος ο Σεφερλής στη σελίδα του στο Instagram.

Η σελίδα GreekGateaway έχει κοινοποιήσει αυτό με τον βαρήκοο χαρακτήρα επίσης, με αποτελέσματα που μαρτυρούν τρομακτικό virality (106k αναπαραγωγές και άλλες 11k στο TikTok), ενώ αυτό με τον Σφακιανάκη, από τη σελίδα Boomer TV έχει 64k likes και έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.000.000 plays.

Τι μας λέει αυτό;

«Αυτό το χιούμορ δεν θα μπορούσε να ακουστεί το 2026» λέει η πιο πολυφορεμένη λεζάντα σε μια από τις πιο γνωστές σελίδες με βίντεο από εκπομπές βρετανικών χιουμοριστικών σκετς, από τη δεκαετία του 2000. Και τα νούμερα είναι συνήθως εντυπωσιακά, με πολλές εκατοντάδες χιλιάδες αναπαραγωγές και κοινοποιήσεις.

Το κωμικό -κάτι σαν- ριάλιτι του Μάρκου Σεφερλή με αυτό το μοτίβο γίνεται viral στο Instagram του 2026. Το MeToo θα είναι πάντα ο σκελετός στην ντουλάπα πολλών performer κωμωδίας όπως ο Louis C.K. και ο Μάρκος Σεφερλής, αλλά η δουλειά τους θα γίνεται viral υπογείως, ως κάτι από τα παλιά, που ακούγεται σήμερα «απαγορευμένο». Σαν μια ποτοαπαγόρευση, λίγο πιο ακραία.